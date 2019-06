Kronach: So geht es für die Loewe-Mitarbeiter nach der Freistellung weiter

Nachdem Loewe am Dienstag bekanntgegeben hat, von der Eigenverwaltung zurückzutreten und in das Regelinsolvenzverfahren zu wechseln, steht fest: Der Betrieb wird zum 1. Juli eingestellt. Rund 95 Prozent der Mitarbeiter sind ab Monatsbeginn freigestellt. Während Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß das Verfahren betreut und weiter auf der Suche nach Investoren ist, ist der nächste Ansprechpartner für die Belegschaft die Agentur für Arbeit. Am Freitag sind Vertreter der Agentur vor Ort. Was sie der Loewe-Belegschaft neben einem Antrag auf Arbeitslosengeld anbieten können, lesen Sie hier im ausführlichen Artikel auf inFrankenPLUS.

