Kronach: Rettung fernab der Straßen

Ein Mountainbiker stürzt im Wald, ein Kletterer verunglückt an einem Hang. Wenn Personen in unwegsamem Gelände in Not sind, eilt die Bergwacht zur Hilfe. Wer sich als Bergwächter ausbilden lässt, muss das Klettern und das Skifahren beherrschen. "In diesem Jahr hatten wir bisher rund 70 Einsätze", sagt Bereitschaftsleiter Ralf Schmidt. Seine Mannschaft rückt nicht nur im Landkreis Kronach, sondern auch in den umliegenden Landkreisen aus.

Mindestens alle zwei Wochen treffen sich die Ehrenamtlichen zu einer Ausbildungseinheit. "Im Fall eines Einsatzes müssen die standardisierten Handgriffe sitzen", sagt Schmidt. Deshalb wird unter anderem auch die Evakuierung eines Sessellifts durchgespielt. Denn auch die Lifte in Bischofsgrün, Steinach und am Ochsenkopf gehören zum Einsatzgebiet.