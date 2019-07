Kronach: Lebenshilfe wird zur Kirmes

Tanzende Löwen, fliegende Tücher, menschengroße Kegel und in der Luft laufende Menschen - solche und viele weitere tollkühne Attraktionen gab es am Samstag beim "Abenteuer"-Jahrmarkt der Kronacher Lebenshilfe zu bestaunen. Die Mitarbeiter der Petra-Döring-Schule und Heilpädagogischen Tagesstätte hatten sich dabei jede Menge einfallen lassen, um ihren Gästen einen kunterbunten Nachmittag zu bereiten. Dabei hatten sie an alles Mögliche gedacht, was auf einer Kirmes so anzutreffen ist. Hierzu gehört natürlich auch ein mitreißendes Bühnenprogramm mit fantasievollen Kostümen und Auftritten.

Fantasievolle Geschichte

Im Mittelpunkt des Tages stand die "Familie Popcorn" - gespielt von den talentierten Kindern, die eine spannende Geschichte erzählten. Denn die Familie Popcorn ist eine Schaustellerfamilie, die in diesem Jahr auf dem Jahrmarkt arbeitet. Allerdings sind sie etwas zu spät angereist und nun wissen sie nicht genau, auf welchem Stellplatz sie ihren Stand aufbauen können.

Hilfe suchen sie im fabelhaften Wahrsager-Zelt von Madame Marielle, die sogleich ihre Kristallkugel befragt. Bevor diese aber die Antwort preisgibt, erscheint - mitten in der Sitzung - ein Wahrsager-Lehrling nach dem anderen, der in seinem Leuchtluftballon viele tolle Ideen und Visionen für neue Aktionen auf dem Jahrmarkt gesehen hat. Hierzu zählen beispielsweise lustige Kracher mit tanzenden Autos, eine verkehrte Welt beim Dosenwerfen und ein sportiver "Gelenkus Knackus"-Parcours. Schaurig-schön wurde es, als sich "Graf Dracula und seine singenden Monster" dazu gesellten. Nach rund einer Stunde Musik und Tanz gab es für sie und alle anderen jungen Schausteller reichlich Applaus.

Großer Dank

Willkommen geheißen wurden Klein und Groß eingangs von der Elternbeirats-Vorsitzenden Christine Eichhorn. Sie freute sich sehr, dass so viele Besucher das Sommerfest mitfeiern wollten, darunter auch Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann, Kreisrat Heinz Hausmann, Lebenshilfe-Geschäftsführer Wolfgang Schmidt-Palm und Vorsitzende Ulrike von Prince. Eichhorn dankte den Hauptpersonen des Tages - sprich den Kindern, für ihre Mitwirkung am Fest und die vielen Proben im Vorfeld. Größten Respekt zollte sie allen fleißigen Helfern sowie Lehrern und Erziehern für das Einstudieren der vielen Programmhighlights. Herzlich bedankte sie sich vor allem auch bei Günther Kramer, der erneut viele schöne Preise für die große Tombola organsiert hatte, sowie in diesem Zusammenhang bei allen Sponsoren.

Nach dem rund einstündigen Bühnenprogramm unter freiem Himmel, war noch lange nicht Schluss - im Gegenteil; ging es doch nahtlos zum großen Festbetrieb über. Die vielen verschiedenen Spiel- und Bastelangebote sowie Attraktionen drehten sich dabei um das Motto des Tages. Nicht fehlen dürfen auf einem Jahrmarkt natürlich Geschicklichkeitsspiele wie Dosenwerfen, Kegeln, Jonglieren und Ringwerfen - alles nicht so einfach, wie es aussieht.

Ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten die Kinder beim Lebkuchenherzen-Basteln. Zudem konnten sie bei einer Wahrsagerin einen Blick in die Zukunft werfen, sich in der Verkleidungsecke in ihre Lieblingsfigur verwandeln und im "Parcours Gelenkus Knackus" sportlich betätigen.

Mit Stempelkarte unterwegs

Mit einer Stempelkarte wander ten die kleinen Besucher die aufgebauten Stationen. Wer fünf Stempel gesammelt hatte, wurde hierfür mit einer geheimnisvollen Wundertüte aus der Kreativ-Werkstatt der Lebenshilfe belohnt.

Dass der Nachmittag ihnen viel Freude bereitete, bewiesen vor allem die glücklichen Gesichter der Kinder, die - bunt bemalt und geschmückt mit Airbrush-Tattoos - nach dem Spielen und Toben hungrig in Muffins oder eine Bratwurst bissen. Die Helfer an den Verpflegungsstationen hatten alle Hände voll zu tun; selbst gebackene Kuchen waren ebenso begehrt wie Gegrilltes.

Tom Sauer sorgte für Live-Musik. Bei der Tombola konnten schöne Preise gewonnen werden. Die Erlöse des Nachmittags kommen wiederum den Kindern und Jugendlichen der Lebenshilfe zugute.