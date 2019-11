Kronach in faszinierenden Ansichten

Selten hat man die Festung Rosenberg so schön, so strahlend, so märchenhaft-mystisch gesehen - oder das Café an der LGS-Bühne, wenn es als gleißende Lichtgestalt aus dem Schwarzblau einer Sommernacht auftaucht. Wer war eigentlich schon im neuen Jufa-Hotel? Und wussten Sie, dass es ein schwerer Schicksalsschlag war, der dem Kronacher Türmer (Thomas Baier) zu seiner Berufung und damit seinem ganzen Glück verhalf?

Antworten auf Fragen wie diese findet man auf den 224 Seiten des Bildbandes "einblicke - Kronach in Bildern", den das P-Seminar des Frankenwald-Gymnasiums mit Oberstudienrat Matthias Simon erarbeitet hat. Am Dienstag präsentierten die zehn jungen Macher im Historischen Rathaussaal ihr Werk nun der Öffentlichkeit.

"Fly me to the moon", intonierte die Jazz-Combo der FWG-Big-Band zur Begrüßung durch Lea Schütz und Laura Richter. Vivien Vogel und Lea Zimmermann erinnerten an die Anfänge des spannenden Projektes im November 2018. P-Seminarleiter Matthias Simon seien bei seiner Suche nach einem Bildband über Kronach nur verstaubte, verfallene "Buchleichen" in die Hand gefallen. Sofort habe er es sich zur Aufgabe gemacht, einen aktuellen, fantasievollen Bestseller zu erarbeiten, und zwar mithilfe eines P- Seminars.

"A Sauärbet"

Der Fotowettbewerb (eine Idee, auf die Hauptamtsleiter Stefan Wicklein die Gymnasiasten brachte) sorgte dafür, dass das P-Seminar Tausende von Bildern bekam. Die zehn Gewinner zu ermitteln, war "a Sauärbet". Beim Schulfest erhielten Matthias Förtsch, Stefan Weiss, Maximilian Gröger, Stefan Schwarz, Stefan Wicklein, Frank Backer, Stefan Schedel, Karl-Heinz Wagner, Frank Rauh und Silke Schmidt ihre Preise. Und dann ging es für die zehn Schüler der Q11 erst an das größte Stück Arbeit: Sie mussten sich mit dem PC-Programm "InDesign" vertraut machen, um Texte und Fotos selbst layouten zu können. In der Druckerei Appel und Klinger in Schneckenlohe wurden sie schließlich "in den magischen Prozess des Buchdrucks eingeführt", so Vivien Vogel.

In einem Streifzug präsentierten Sophia Schütz und Paula Kukowski das fertige Werk. Schnell war zu erkennen, wie informativ und spannend die jungen Erwachsenen "ihr Kronach" darstellen: Es sind die Geschichten der kleinen Handwerksbetriebe in und um Kronach, wie die der Keramik-Werkstatt von Beate und Markus Schäuble, des Dirndl- und Brautmoden-Ateliers "schwestern" von Nora und Anna Lena Jeske oder heimischer Industriefirmen.

Natürlich musste auch der "Kronacher Gemütlichkeit" und damit dem Lieblingsessen der Kronacher ein Kapitel gewidmet werden - angefangen vom "Schwatzela" aus der Backstube von Bäckermeister Sebastian Zeis (Inhaber der Bäckerei Oesterlein) über alte und neue Brauereien (Kaiserhof, Antla-Bräu und Häferbräu) bis hin zum Rezept (Biersuppe!) für die Hausfrau. Und wer mal so richtig lachen will, sollte die Abhandlung des Fousanochtspräsidenten Robert Porzelt über den fränkischen Kloß in den "einblicken" suchen.

Szenetreffpunkte und Feste wie das Schützenfest oder das Afrikafest im Jugend- und Kulturtreff "Struwwel" sind in plakativen Bildern zu finden. Und auch die 13 Stadtteile werden in Kurzporträts vorgestellt. Das Sahnehäubchen dieser facettenreichen Reise durch die Stadt sind aber die Fotos des Licht-Events "Kronach leuchtet" - magisch und bunt, zum Staunen und Innehalten.

Das tat auch der Leiter der Schule, Harald Weichert, als er die "einblicke" seiner Schüler in Händen hielt - "erst interessiert, dann fasziniert". "Mir wurde sofort klar, dass hier etwas Hochwertiges entstanden ist" - etwas, das ein Standardwerk über Kronach sein wird. Mit diesem "besonders gelungenen P-Seminar" habe sich die Schule durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern nach außen geöffnet. "Der Gedanke, eine Mitmachschule zu sein, wurde durch die Beteiligung so vieler Fotografen und weiterer Mitwirkender umgesetzt", resümierte Harald Weichert.

"Dass ich am Ende meiner Amtszeit in einem solchen Bildband verewigt bin, erfüllt mich mit Demut und Dankbarkeit", sagte Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein. Die Schüler hätten die Schönheit Kronachs eingefangen. "Das ist Kronach - herzlichen Dank dafür!" Er wünschte den zehn angehenden Abiturienten: "Behaltet eure Aufmerksamkeit! Nicht Internet und Facebook regeln die Welt - es ist der Mensch mit Herz, Verstand und seiner Seele!"

Im Namen des P-Seminars dankten Jona Daum und Niklas Kotschenreuther den Autoren der Gastbeiträge (Museologe Alexander Süß und Robert Porzelt), aber auch Hauptamtsleiter Stefan Wicklein, Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein und natürlich ihrem Seminarleiter. Und was war nun für den "Vater der Idee", Matthias Simon, einer der erstaunlichsten Momente bei diesem Projekt? "Das war der Augenblick, in dem der Lkw mit sechs Tonnen Büchern vor der Schule hielt. Da habe ich realisiert, was hier entstanden ist."

Fakten zum Buch

einblicke - Kronach in Bildern, 224 Seiten, A4 quer, 290 Bilder, Ladenpreis 18,90 Euro, ISBN-Nr. 978-3-00-063307-2 Erhältlich bei: Buchhandlung Lesezeichen, Atelier Miriam Gwosdek, FWG Kronach (Sekretariat), Tourismusbetrieb Stadt Kronach, Kaufhaus Weka; größere Bestellungen zu Staffelpreisen an FWG-Bildband@t-online.de