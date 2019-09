Höfles vor 1 Stunde

Großbrand

"Riesen Knall" und schwarze Rauchwolke: Enormer Schaden nach Feuer in Sägewerk in Höfles

In Höfles ist in einem Sägewerk am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Das Sägewerk brannte jedoch komplett nieder.