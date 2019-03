Kronach: Firma Loewe behält Heft in der Hand

Ralf Vogt, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Kronacher TV-Gerätehersteller Loewe, stellte am Mittwoch die Zielsetzungen des Unternehmens für die kommenden zwei Jahre vor. Er spricht von einem Umbau, was die Tragweite des "Zukunftskonzepts" deutlich werden lässt.

So soll bei Loewe aus dem heutigen Bereich der Produktion eine neue Gesellschaft entstehen, es wird Entwicklungen im positiven wie negativen bei den Arbeitsplätzen in einzelnen Abteilungen geben und Kooperationen sollen vertieft werden. Was Vogt allerdings unterstreicht: Der Standort Kronach ist für ihn enorm wichtig.

