Kronach: Darauf sollten Hundebesitzer achten

Darüber, in öffentlichen Teilbereichen der Stadt bei Glätte auszurutschen, müssen sich die Kronacher keine Sorgen machen. Vor Schulen, Kindergärten, Ämtern und um den Busbahnhof herum werde gestreut, sobald es glatt ist. "Die Bereiche werden behandelt, wie die Straße", versichert Marco Deuerling, Leiter des städtischen Bauhofs.

Doch das Streusalz auf den Gehwegen hat nicht nur Vorteile. Bei Hunden kann der Kontakt Konsequenzen haben: "Das Streusalz reibt nicht nur an der Pfote, die Hunde nehmen es durch das Lecken auch oral auf, was zu Durchfall und Erbrechen führen kann", erklärt Tierärztin Marion Weber-Frisch. Sie rät, die Pfoten nach dem Spaziergang mit Wasser abzuwaschen, diese davor mit Vaseline einzureiben oder Hundeschuhe anzuziehen.Wovor Sie Ihre Hunde im Winter außerdem schützen sollten, lesen Sie auf inFranken PLUS.