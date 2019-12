Was anschließend mit dem Tier passierte und ob es Alternativen zur Tötung gegeben hätte, lesen Sie auf inFranken.de Plus.

Erstmeldung: Bulle flüchtet vor Schlachter und schwimmt durch Fluss - Großeinsatz in Kronach

Ein ausgewachsener Bulle hat am Freitagmorgen für einen größeren Einsatz im oberfränkischen Kronach gesorgt. Das Tier war beim Ausladen beim Schlachthof ausgebrochen und konnte fliehen. Wie die Polizeiinspektion meldet, wurde das Tier am Ende seiner Flucht erschossen.

Kronach: Büller flüchtet schwimmend durch die Rodach

Kurz nach 8 Uhr am Freitag (13.12.2019 ) büxte der Bulle am Schlachthof aus. Da dieser direkt an der B85 liegt, musste die Polizei vorsorglich eine Warnung für die Verkehrsteilnehmer rausgeben. Der Bulle aber flüchtete "schwimmend" in die entgegengesetzte Richtung und durchquerte den Fluss Rodach. Anschließend lief er über Zuggleise in die Kleingartenanlage im Kronacher Ortsteil Neuses.

Dort konnten mehrere Rettungskräfte der Feuerwehr Neuses und der Polizei den Bullen in Richtung Neuseser Mühle treiben. Dort wurde das Tier, ohne das Gefahr für andere bestand, gegen 9.30 Uhr erschossen. Auf seiner Flucht zerstörte er zwei Zäune. Menschen kamen dabei keine zu Schaden.

Wenige Woche vorher sorgte ein ähnlicher Fluchtversuch für einen schweren Unfall in Kronach: Ein Autofahrer konnte nicht mehr auswichen.