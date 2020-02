In Mitwitz, Landkreis Kronach, war eine 32-jährige Frau so betrunken, dass sie schwankte und offensichtlich nicht mehr selbstständig nach Hause gehen konnte - so berichtet die Polizei. Zeugen riefen deshalb den Rettungsdienst. Die Frau wollte sich allerdings nicht helfen lassen, sondern griff die Helfer an.

Betrunkene Frau greift Rettungskräfte in Kronach an

Die Betrunkene hat die Besatzung angegriffen, getreten, gekratzt und bespuckt. Die Helfer wurden hierbei leicht verletzt. Als sich die Dame beruhigen ließ wurde sie ins Klinikum nach Coburg transportiert.