Kronach vor 1 Stunde

Kunst

Kronach bekommt zwei "Cranachs", wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten

Ein Gemälde huldigt die heilige Madonna, das andere erzählt eine Geschichte von unreiner Liebe und Mord. So unterschiedlich die beiden Werke sind, so gut werden sie sich in die bestehende Sammlung von Lucas Cranach des Älteren in der Fränkischen Galerie einfügen, sind sich die Experten sicher.