Kronach begrüßt seine Neubürger

Erfreulich viele Neubürger waren der Einladung in die Alte Markthalle gefolgt. Hier wurden sie von Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein willkommen geheißen. Dieser hoffte, dass sich die Neukronacher schon beziehungsweise schon wieder eingelebt hätten oder zumindest bereits einen ersten Eindruck von Kronach gewonnen hätten. Sein besonderer Gruß galt den Neubürgern aus anderen Ländern und Kontinenten.

Gute berufliche Perspektiven

Beiergrößlein gab einen kurzen Abriss über die Kreisstadt, die "schönste ganz Frankens", wo es sich mit einer guten Infrastruktur und einem attraktiven Wohnumfeld sehr gut leben und arbeiten lasse. "Die beruflichen Perspektiven sind sehr gut", verdeutlichte er.

Dankbar zeigte er sich gegenüber dem Arbeitskreis "Familienfreundliches Kronach", auf dessen Anregung hin der Neubürgerempfang seit 2013 organisiert wird. In lockerer Runde könne man sich dabei kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Dies bestätigte auch Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann, die die Neukronacher seitens des Arbeitskreises begrüßte. Dieser habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorzüge Kronachs herauszustellen und einen Beitrag dafür zu leisten, dass sich hier alle wohl- und angenommen fühlen. In diesem Zusammenhang stellte sie auch die Arbeitskreis-Mitglieder Mathilde Hutzl, Sabine Nuber, Sabine Scherbel, Rosi Ross sowie Kristina Fritz vor.

Sehr freute sie sich, dass im vergangenen Jahr 1089 Personen ihren Lebensmittelpunkt neu nach Kronach verlegt hätten. Erfreuliches wusste sie hinsichtlich der Einwohner-Entwicklung zu vermelden. So gab es in den letzten Jahren durchwegs mehr Zuzüge als Wegzüge. 2014 waren es 891 Zuzüge bei 803 Wegzügen, 2015 1028 Zuzüge bei 855 Wegzügen, 2016 1084 Zuzüge bei 817 Wegzügen sowie 2017 988 Zuzüge bei 890 Wegzügen. Vergangenes Jahr erfolgten 941 Wegzüge. Erfreulich ist auch die steigende Anzahl von Geburten: 99 in 2014, 113 in 2015, 128 in 2016, 127 in 2017 sowie 126 in 2018. Die Einwohnerzahlen gingen damit wieder nach oben - so auch im letzten Jahr. Betrug der Einwohnerstand 17 505 Personen Ende 2014, so lag man Ende vergangenen Jahres bei 17 625 Personen.

Die Mitglieder des Arbeitskreises überreichten Begrüßungsmappen mit vielen Informationsbroschüren und Wissenswertem über Kronach und gaben gerne Auskunft. Einige der insgesamt fast 300 Vereine in Kronach stellten sich an dem Tag ebenso vor wie auch weitere Institutionen. Nach dem kurzen offiziellen Teil waren alle Gäste für ein erstes Kennenlernen zu Kaffee und Kuchen sowie zu einer Stadtführung mit Stadtführerin Rosi Ross eingeladen.

Vom Land in die Stadt

Dabei wurde deutlich, dass der Empfang sehr gut bei den Neukronachern ankam. Dass diese Kronach als neuen Wohnort gewählt hatten, dafür gab es verschiedene Gründe. Viele von ihnen zogen lediglich innerhalb des Landkreis nach Kronach um, einfach, weil es "praktischer" sei und sich die Wege zum Arbeitsplatz verringerten oder auch - nach Verlassen des Elternhauses - für die erste eigene Wohnung.

Neben beruflichen Gründen hatte es einige Neubürger aus anderen Landkreisen auch der "Liebe wegen" nach Kronach verschlagen. Einige Flüchtlinge fanden in Kronach eine neue Bleibe und auch einige Rückkehrer wollten wieder in ihre Heimat zurück. Allen gemein ist es, dass sie sich hier vom ersten Tag an willkommen und aufgenommen fühlten.