"Loewe" stellt vorerst Geschäftsbetrieb ein

Mitarbeiter demonstrieren am Dienstag

Zukunft für Kronacher Unternehmen ungewiss

Der Unterhaltungs- und Kommunikationshersteller "Loewe" aus dem oberfränkischen Kronach stellt vorerst seinen Geschäftsbetrieb ein. Das gab das fränkische Unternehmen am Dienstagmittag (25. Juni 2019) offiziell bekannt. Ab dem 1. Juli 2019 wird der Betrieb ausgesetzt.

Insovenz bei "Loewe" in Kronach: Betriebsversammlung am Mittag

"Loewe" wechselt zudem in ein sogenanntes "Regelinsolvenzverfahren": Bisher wurde die Insolvenz in Eigenverwaltung vorangetrieben. "Loewe" begründet den Wechsel wie folgt: "Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der initiierte Investorenprozess fortgesetzt werden kann".

Die Mitarbeiter der Firma stehen vor einer unsicheren Zukunft: Bis zum 1. Juli 2019 werden Gehälter durch sogenanntes "Insolvenzgeld" garantiert - was danach passiert, ist unklar. Am Dienstagmittag fand eine Betriebsversammlung statt, in der womöglich weitere Informationen bekannt gegeben wurden. Zuvor hatten die Angestellten in Kronach demonstriert und ihr Unbehagen zum Ausdruck gebracht.