Kreuzfahrten boomen bei Kronachern weiterhin

Was die Urlaubsplanung 2019 betrifft, haben die Urlauber aus dem Landkreis einen klaren Favoriten: "Kreuzfahrten liegen im Moment wirklich stark im Trend", berichtet Mirja Kestel-Wolf vom Reise-Center Kronach. "Für Familien mit Kindern gibt es auf den Schiffen, was Kinderprogramm und -betreuung betrifft, ein tolles Angebot."

Den Kreuzfahrt-Boom bestätigen auch Laura Katholing und Sara Deinl vom Kronacher Reisebüro Deinl. Kreuzfahrten würden sich eigentlich für jeden eignen - für Paare, Freunde, Familien", sagen Katholing und Deinl. Auch für ältere Personen sei das Angebot interessant. "Man sieht viel in kurzer Zeit, die Koffer bleiben auf dem Schiff und auch sonst ist alles organisiert."

"Kreuzfahrten sind wirklich cool", sagt Deinl, die selbst schon mehrfach auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs war - unter anderem im westlichen und östlichen Mittelmeer. "Man macht einen Urlaub und sieht jeden Tag einen anderen Ort. Und auch wenn man einen Seetag hat und nur auf dem Meer unterwegs ist, gibt es auf dem Schiff einfach so viele Dinge, die man machen kann", erzählt sie und verweist unter anderem auf ein umfangreiches Animations- und Unterhaltungsprogramm an Bord.

Die Nachfrage nach Kreuzfahrten bestehe schon seit einiger Zeit. In den vergangenen zwei bis drei Jahren sei es jedoch immer mehr geworden, berichten Katholing und Deinl. Dass die Zahl der Urlauber, die mit Kreuzfahrtschiffen in See sticht, jährlich wächst, kann auch Kathrin Hoppe vom Reisebüro Schnappauf in Ludwigsstadt bestätigen. Daneben seien zudem die Flusskreuzfahrten wieder im Kommen, berichtet Hoppe.

Türkei-Reisen ziehen an

Außer den Kreuzfahrten sind es vor allem Reisen nach Griechenland und Spanien, die von den Reisenden nachgefragt werden. "Was in diesem Jahr auch wieder uneingeschränkt gebucht wird, ist die Türkei", berichtet Kestel-Wolf. Schon im vergangenen Jahr habe die Nachfrage nach Reisen dorthin wieder angezogen. Aktuell sei das Interesse seitens der Urlauber relativ groß. Wie aus den Reisebüros zu erfahren ist, ist vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Türkei ausschlaggebend. "Ein gleichwertiges Hotel wäre zum Beispiel in Griechenland einfach teurer", sagt Katholing.

Ebenfalls im Trend liegen Autoreisen, wie Kestel-Wolf berichtet. Hotels in Deutschland, Österreich und Italien hätten sich mit ihrem Angebot auf Familien eingestellt. Es gebe dort All-inclusive-Angebote, in einigen Hotels sei der Aufenthalt für die Kinder zudem kostenlos. "Gerade Österreich wird immer gut gebucht", erzählt Hoppe. "Die Hotels dort haben sich ihre Stammkundschaft aufgebaut."

Urlaube an Nord- und Ostsee

Beliebte Ziele in Deutschland sind den Kronacher Reisebüros zufolge die Nord- und die Ostsee. Hier werde die Nachfrage nach Ferienwohnungen durch die warmen Sommer begünstigt, berichtet Kestel-Wolf. Auch Hoppe bestätigt: "Die Ostsee ist super beliebt." Diejenigen, die im vergangenen Jahr ihren Urlaub in Deutschland verbracht haben, hätten aufgrund des warmen Sommers sehr gute Erfahrungen gemacht. "Warum groß wegfahren, wenn es vor der Tür so schön ist?", fasst Hoppe zusammen.

Wie Katholing und Deinl berichten, stehen zudem das Allgäu und die Alpenregion auf der Liste einiger Urlauber. Kestel-Wolf hat bei ihren Kunden außerdem beobachtet, dass der Trend zum Zweiturlaub geht. Gebucht würden dann zum Beispiel Städtereisen oder ein Wellness-Wochenende.

Bei den Kunden des auf Busreisen spezialisierten Unternehmens Martin-Reisen aus Pressig ist die Nachfrage, was einzelne Länder betrifft, nach Auskunft des Reisebüros stark gemischt. Einen klaren Favoriten gebe es nicht. Zu den Dauerbrennern zählten Südtirol und Österreich sowie - für den Badeurlaub - Italien.

Wie vom Reisebüro zu erfahren ist, sind außerdem Reiseziele in Deutschland sehr gefragt. Als Stationen werden hierzulande demnach auch bei den Busreisenden die Nord- und die Ostsee gerne angesteuert.