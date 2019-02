Kreis Kronach: Zulieferer Dr. Schneider kündigt Stellenabbau an

Der Automobilzulieferer Dr. Schneider hat am Freitag in einer Pressemitteilung angekündigt, am Stammsitz in Kronach-Neuses rund 60 betriebsbedingte Kündigungen im "indirekten Bereich" aussprechen zu müssen. Dieser Schritt sei unumgänglich gewesen, um das Unternehmen für die Zukunft robust und sicher aufstellen sowie die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin gewährleisten zu können. Zudem sei in Teilbereichen des Standortes Tschirn im nördlichen Landkreis Kronach bereits Kurzarbeit eingeführt worden.

"Wir bedauern diese Maßnahme außerordentlich", sagt Parag Shah, der Vorsitzende der Geschäftsführung. "Wir sind uns sicher, im guten Miteinander Lösungen zu finden, die im beiderseitigen Interesse liegen sowie die Zukunft unseres Unternehmens sichern." Die Sozialverträglichkeit habe für das Unternehmen oberste Priorität. "Nur so können wir die Arbeitsplätze insbesondere an den deutschen Standorten nachhaltig gewährleisten und die Weiterbeschäftigung von mehr als 4.000 Mitarbeitern sicherstellen."

Langristiges Zukunftskonzept

Auf Basis einer umfassenden Marktanalyse habe man in den vergangenen Monaten ein langfristig angelegtes Zukunftskonzept entwickelt, das unter anderem die 60 Kündigungen und die Kurzarbeit beinhaltet.