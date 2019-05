Kreis Kronach: Welche Auswirkungen "Bares für Rares" auf lokale Händler hat

Antikes boomt - könnte man meinen. Immerhin schalten täglich an die drei Millionen Zuschauer schalten ein, wenn Moderator Horst Lichter in der ZDF-Sendung "Bares für Rares" fleißig Händlerkarten verteilt. Doch ist das Interesse an antiken Gegenständen ähnlich hoch wie an der Trödelshow? "Es ist eher so, dass die Leute ihr Zeug verkaufen wollen", sagt Christian Heinlein. "Bares für Rares ist nun einmal eine Verkaufssendung."

Der 52-Jährige betreibt in Steinbach am Wald ein Antiquitätengeschäft, in dem es jeder fündig wird, der Gegenstände wie alte Brotkästen, Küchenwaagen, Tische oder Kronleuchter sucht. Auf dieser Verkaufswelle, die Bares für Rares ausgelöst hat, müsse man nun erst einmal mitschwimmen. Daher kaufe er derzeit mehr, als dass er verkaufe.

Jeder solle sich ein eigenes Bild von solchen Sendungen machen, er sehe sie aber durchaus kritisch. Zum einen, weil es sich vor allem um Einschaltquoten drehe. "Deswegen versucht der Sender ja auch urige und schrullige Typen dahinzustellen, die zotige Sprüche reißen", sagt er. Für die Händler, die in der Sendung auftreten, "ist das natürlich alles super". Die bekämen für ihre Geschäfte immerhin beste Werbung.

Schwierig findet er es jedoch, dass die Zuschauer viele der bei Bares für Rares gemachten Äußerungen für bare Münze nehmen und falsche Erwartungshaltungen haben, wenn sie Gegenstände verkaufen wollen. "Aber es ist gut, dass sich die Leute nun eine Expertenmeinung einholen und dadurch nicht mehr von zwielichtigen Personen über den Tisch ziehen lassen", betont Heinlein, der nicht nur Schreinermeister, sondern auch geprüfter Restaurator ist.

Daher restauriert er im Auftrag seiner Kunden auch alte Möbel, die er überall in der Region zusammensucht.