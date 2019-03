Kreis Kronach: SPD schließt Norbert Gräbner aus Kreistagsfraktion aus

Die SPD im Kronacher Kreistag hat Marktrodachs Bürgermeister Norbert Gräbner aus ihrer Fraktion ausgeschlossen. Das beschlossen die Sozialdemokraten am Mittwochabend einstimmig in ihrer Fraktionssitzung. "Den ersten Schritt hat er mit seinem Parteiaustrittgemacht, daher waren wir nun zu dieser Reaktion gezwungen", sagt der Fraktionsvorsitzende Richard Rauh."Wir mussten nun die logische Folge daraus ziehen."

Darüber, dass dieser Punkt auf der Tagesordnung stand, habe er Gräbner am Vortag informiert, sagt Rauh auf Nachfrage von infranken.de. Das Ergebnis habe er seinem nun ehemaligen Parteikollegen am Donnerstagmittag mitgeteilt. "Das gehört sich auch vom Anstand her", sagt Rauh, der betont, zwischen Person und Amt gut trennen zu können. "Wir werden sicherlich noch ohne Probleme ein Bier miteinander trinken können."

Gräbner will sein Mandat behalten

Das sieht auch Gräbner auf Nachfrage so. Er akzeptiert diese Entscheidung der Fraktion als einen erwarteten Vorgang. Da sei er auch nicht nachtragend. Sein Mandat im Kreistag will er allerdings nicht abgeben. Das begründet er mit seinem guten Wahlergebnis. Viele Direktstimmen hätten gezeigt, dass der Wähler ihn als Person im Gremium haben möchte.

Enttäuschung und Vertrauensverlust

Der Hintergrund: Vergangenen Freitag (15.03.2019) trat Gräbner aus heiterem Himmel aus der SPD aus - jener Partei, bei der er 1982 Mitglied wurde. "Leider hat sich hier gerade in der Kommunalpolitik einiges geändert", schrieb Gräbner in seiner schriftlichen Erklärung. "Das solidarische Handeln tritt immer mehr hinter partikularen Interessen zurück."

Er sprach weiter von einer Enttäuschung und einem Vertrauensverlust gegenüber seinem Ortsverein. "Insbesondere vermisse ich Wertschätzung, Respekt und Solidarität." Dies dürfte sich wohl auf die aktuelle Entwicklung rund um die bevorstehende Kommunalwahl 2020 beziehen. Hier kristallisierte sich Gräbners Bürgermeister-Stellvertreter und Parteigenosse Oliver Skall als Gegenkandidat aus den eigenen Reihen heraus.