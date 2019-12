Kreis Kronach: So schützen Sie sich gegen überteuerte Schlüsseldienste

Knapp neun Monate ist es her, dass sich der Kronacher Matthias Schmidt mit seinem Unternehmen "Schlüsseldienst Kronach" selbstständig gemacht hat. Der Gedanke dazu sei ihm gekommen als der Zylinder seiner Haustür kaputt ging. "Da habe ich gemerkt, dass es in Kronach kaum jemanden gibt, der das reparieren kann", sagt der gelernte Industriemechaniker.

Zu kämpfen hat er seitdem allerdings nicht nur mit verschlossenen Türen, sondern auch so manchem Vorurteil. "Wenn ich zu einer Türöffnung komme, werde ich oft damit konfrontiert, dass ich doch ein Abzocker bin", erzählt der 35-Jährige. "Das ärgert mich schon etwas. Denn nur weil es schwarze Schafe gibt, heißt das ja nicht, dass ich auch eines bin."

Die sieben Tipps der Verbraucherzentrale gegen überzogen hohe Rechnungen

Die Verbraucherzentrale gibt hat diese sieben Tipps für den Umgang mit Schlüsseldiensten:

1. Bewahren Sie trotz der Notsituation einen kühlen Kopf. Vergleichen Sie vorab die Angebote und Preise. Bedenken Sie, dass ein lokaler Notdienst kürzere Anfahrtszeiten hat. Erfragen Sie beim Anruf, von wo der Monteur kommen wird. Haben Sie einen Notdienst unter Ihrer örtlichen Vorwahl erreicht, so brauchen Sie auch nur die Kosten für An- und Abfahrt innerhalb der Ortsgrenzen zu bezahlen. Darüber hinausgehende Beträge können Sie später von der Rechnung streichen.

2. Fragen Sie vor der Auftragsvergabe nach einem verbindlichen Komplettpreis für die Türöffnung. Vereinbaren Sie einen Festpreis, der auch die Anfahrtskosten und eventuelle Zuschläge enthält.

3. Schildern Sie dem Schlüsseldienst genau, was passiert ist. Ist die Tür nur zugefallen oder ist sie abgeschlossen? Welche Art von Schloss ist betroffen - zum Beispiel ein Sicherheitsschloss? So kann der Notdienst genau kalkulieren.

4. Definieren Sie, was genau gemacht werden soll. Legen Sie in Ihrem Auftrag fest, dass nur die verschlossene Tür wieder geöffnet werden soll. Eine Auswechslung des ganzen Schlosses ist meist nicht notwendig. Führen Sie das Gespräch unter Zeugen, sodass Sie getroffene Vereinbarungen beweisen können.

5. Achten Sie auf Zuschläge. Schlüsseldienste dürfen Zuschläge nur außerhalb der üblichen Arbeitszeiten verlangen. "Sofortzuschläge", "Bereitstellungszuschläge" und "Spezialwerkzeugkosten" sind nicht erlaubt.

6. Zahlen Sie nur, was Sie vereinbart haben. Bevor Sie die Rechnung unterschreiben, sollten Sie die einzelnen Posten genau prüfen. Streichen Sie Passagen, die Sie nicht wünschen oder nicht vereinbart haben. Niemand kann Sie zwingen, nicht vereinbarte Regelungen zu akzeptieren. Sie können auch nur die Erteilung des Auftrags bestätigen. Viele Firmen verlangen eine Barzahlung. Zahlen Sie nur, wenn eine detaillierte Rechnung vorliegt und diese der Vereinbarung entspricht. Wenn Sie nicht genügend Bargeld zur Verfügung haben, bestehen Sie auf eine Zahlung per Rechnung. Fahren Sie nicht mit dem Monteur zum Geldautomaten!

7. Lassen Sie sich von niemanden nötigen. Sollte der gerufene Handwerker Sie unter Druck setzen, etwa indem er droht, die Tür wieder zu verschließen, zögern Sie nicht, die Polizei über den Notruf 110 zu rufen. Zudem sollte man vorbeugen: Damit Sie erst gar nicht vor verschlossener Tür stehen und einen Notdienst brauchen, sollten Sie einen Zweitschlüssel bei einer Person Ihres Vertrauen hinterlegen.

Welche Ratschläge Matthias Schmidt gibt, um in einer Notsituation nicht an einen unseriösen Anbieter zu geraten und in welchen Fällen er lieber ein Loch ins Fenster bohrt, als die Tür zu öffnen, erfahren Sie hier bei inFrankenPLUS.