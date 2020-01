Den Lehrern reicht's. Das findet zumindest deren größte Berufsorganisation im Freistaat - der über 61 000 Mitglieder starke Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV). Und der will nicht einfach so hinnehmen, was Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) vergangenen Montag ankündigte: eine v...