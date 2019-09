Kreis Kronach: Lkw muss Auto ausweichen, kommt von Fahrbahn ab und fährt gegen Erdhügel

Die Bergung des Lkw kann erst gegen 15 Uhr mit Spezialkränen erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt muss die B85 vermutlich mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es wird empfohlen die B85 in Richtung Steinbach am Wald auf Höhe Förtschendorf über Teuschnitz zu verlassen. In Richtung Süden wird die B85 ab Ausfahrt Hirschfeld gesperrt werden.

Zum Video "So verhält man sich richtig nach einem Unfall"