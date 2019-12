Krebskranker Junge (6) aus Franken kämpft um sein Leben - Behörde macht bizarres Hilfsangebot

Da liegt ein sechsjähriger Junge auf der Kinderstation in der Universitätsklinik in Jena und ringt jeden Tag um sein Leben. Sein ausgemergelter, kleiner und von Fieber geschüttelter Körper, aus dem Schläuche wie die Äste eines Baumes ragen, muss sich nicht nur einer Krebserkrankung entgegenstellen, sondern auch einem Pilz, der in seinen Organen wütet.

Familie betet jeden Tag für das Leben ihres Sohnes

"Ich kann nicht mehr, ich möchte sterben", sagt er zu seinen Eltern, wenn er ganz verzweifelt ist. Unzählige Tränen wurden schon geweint in der Familie Meinhold, die jeden Tag für das Leben ihres Sohnes Ziani Dennis betet. Und darum, dass die anderen vier Geschwister gesund bleiben. Jetzt musste der Junge auch noch eine Notoperation über sich ergehen lassen. Sein Blinddarm war akut entzündet und wurde entfernt.

Wenn Vater Michael von den Problemen der Familie erzählt, dann klingt die Stimme des kräftigen jungen Mannes eher ausgezehrt und zittrig. "Das alles frisst uns innerlich auf. Manchmal weiß man einfach nicht mehr, wie das alles weitergehen soll."

Massive Existenzprobleme und wenig Unterstützung

Die Familie steht jeden Tag vor massiven Existenzproblemen und kann auch nicht auf Hilfe aus dem engsten Familienkreis zurückgreifen. "Alle haben sich zurückgezogen, nur mein Chef und seine Freundin stehen uns bei. Und natürlich die Stiftung für krebskranke Kinder." Und obwohl der fünffache Familienvater wirklich genügend eigene Probleme hat, versucht er trotzdem, auch anderen zu helfen.

Wie ein schlechter Witz dagegen hört sich die Hilfe an, die von behördlicher Seite angeboten wurde: "Wir hatten die Wahl, unsere Kinder ins Heim zu geben oder eben zu Pflegefamilien." Das komme auf gar keinen Fall infrage, bekräftigt Michael Meinhold. "Die Familie bleibt zusammen, wir stehen das durch."