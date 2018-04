Das Jugendwaldheim Lauenstein lädt am Freitag, 11. Mai, ab 14 Uhr zu einer besonders lehrreichen Wanderung, "Kräuter und Märchen" ein. Die Wanderung ist besonders für alle Pflanzeninteressierte geeignet.Ob jung oder alt, die Kräuterpädagogin Silke Wittmann aus Steinbach an der Haide und die Försterin Melanie Schwarzmeier vom Jugendwaldheim Lauenstein werden mit ihren Kenntnissen die Teilnehmer in ihren Bann ziehen. Spaß und Spannung, aber auch Bewegung und Erholung sind gleichermaßen auf der landschaftlich reizvollen Wanderstrecke angesagt, denn während der Wanderung wird man Märchen zu Kräutern und Bäumen hören.Dabei werden verschiedene Kräuter am Wegesrand gesammelt und nach Ankunft an der Pulswinkelhütte gemeinsam im Holzbackofen grüne Brötchen gebacken. Diese selbst zubereiteten Brötchen werden mit anderen Leckereien ergänzt und sicher für jeden Wanderer einen Gaumenschmaus bieten. Melanie Schwarzmeier empfiehlt zu der Wanderung festes Schuhwerk, da teils die befestigte Wegstrecke verlassen werden muss um an gewisse Kräuter heranzukommen. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 9. Mai, ist erwünscht.Das Jugendwaldheim Lauenstein ist eine Einrichtung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach und der Bayerischen Forstverwaltung. Wegen seiner waldpädagogischen Bildung ist es vor allem bei Schulen sehr beliebt und trägt die Auszeichnung "Umweltbildung. Bayern".Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Straßenhügel oberhalb von Lauenstein, Ende ist gegen 17 Uhr. Anmeldungen bitte bei Melanie Schwarzmeier, unter der Telefonnummer 09263/592 oder per E-Mail an jugendwaldheim_lauenstein@aelf-ku-bayern.de