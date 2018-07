Kleine Ursache sorgt für großen Brandeinsatz in Küps

Glimpflich endete ein Löscheinsatz der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag. Kurz vor Mitternacht wurde ein Alarm ausgelöst, weil in Küps ein industriell genutztes Gebäude allem Anschein nach in Brand geraten war. Eine starke Rauchentwicklung wurde mitgeteilt.Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass die Ursache hierfür kein Großbrand war. Wie die Polizei erklärte, wurden in einem Keramikofen Kartonreste verschürt. Diese sorgten für den Rauch, der so stark war, dass die Feuerwehrleute das Gebäude entlüften mussten. Schaden entstand durch den Brand glücklicherweise nicht.Da zunächst unklar war, welches Ausmaß das vermeintliche Feuer in dem Firmengebäude hat, wurden die Wehren aus Kronach, Neuses, Johannisthal, Küps, Oberlangenstadt und Burgkunstadt angefordert. Außerdem waren die Polizei, ein Notarzt sowie das Rote Kreuz mit dem Einsatzleiter und zwei Rettungswagen an der Einsatzstelle.