Klassisch oder kunterbunt: Beim Dirndl ist (fast) alles erlaubt

Auf der Hofwiese ist seit Donnerstag wieder Schaulaufen angesagt, denn zum Kronacher Freischießen werden seit einigen Jahren von Jung und Alt bevorzugt Dirndl und Lederhosen präsentiert. Auch wenn böse Zungen behaupten, dass die dort präsentierte Tracht nicht wirklich etwas mit Frankenwald-Tradition zu tun hat, gehören die bunten Kleider, Schürzen und Blusen doch mittlerweile irgendwie dazu.

Wer sich in Kronach mit einem Dirndl ausstatten will, hat verschiedene Anlaufstellen: Beim Atelier der "SchweStern" in der Oberen Stadt, beim Traditionshaus Kümmet und bei Franz Büttner in Johannisthal treffen sich Tradition und Trend. Wir haben mit den Experten aus dem Landkreis gesprochen und sie nach Trends gefragt - und dabei auch die wichtige Frage geklärt, wo Frauen ihre Dirndl-Schleife binden sollten.