KJR hofft auf größere Räume in Kronach

"Ihr habt uns auf eurer Seite", versprach Landrat Klaus Löffler an der Vollversammlung des Kreisjugendrings (KJR) im Mitwitzer Jugendübernachtungshaus. Angespielt hatte er dabei auf die räumlich sehr beengte Situation in der Geschäftstelle in Kronach. Hier würden momentan Lösungen geprüft, wie man die von der Güterstraße in das Stadtzentrum verlegen kann. Vorsitzender Andy Fischer: "Wir brauchen Räume, die nahe an der Bewegungsachse der Schüler sind."

Das Thema, bei dem schon mehrfach die Emotionen hochgekocht waren, soll jetzt zu einem guten Ende geführt werden. Andy Fischer machte deutlich: "Wir wollten zu keinem Zeitpunkt das ganze Kronacher Spital nur für uns. Vielmehr dachten wir an ein generationenübergreifendes Gesamtkonzept, das sehr stimmig ist. Und dazu stehen wir immer noch. Das ist ein gute Idee." Dieses Konzept werde gerade vom Entscheidungsträger, der Spitalstiftung geprüft. "Aber natürlich sind wir auch offen für andere Lösungen", versichert er glaubhaft.

Und die sollen jetzt schnell gefunden werden, wünscht sich der Landrat. "Dabei bitte ich nur um eines, nämlich um Vertrauen. Wir wissen, was wir an unserem Kreisjugendring haben, also lasst uns in Möglichkeiten denken."

Zur momentanen Situation äußerte sich auch Stefan Schramm, der Leiter des Kreisjugendamtes: "In jetzigen Büro wird tolle Arbeit gemacht. Jugendarbeit im Kreis Kronach ist dynamisch, auch wenn sie auf wenigen Quadratmetern passiert. Klar sind das nur suboptimale Bedingungen, aber die Vorarbeiten für eine bessere Unterbringung sind gemacht. Ich möchte ebenfalls um etwas Geduld bitten."

Ein wichtiger Punkt auf der Agenda der Vollversammlung war die Arbeitsplanung für das Jahr 2019. Claudia Russ gab den Überblick über die Freizeit-, Kultur- und Schnittstellenarbeit, über Kooperationen und Projekte, Fortbildungen und Arbeitsschwerpunkte der Vorstandschaft. Hier tauchten dann auch die Einsätze des Spielmobils, Kontakte zu Kommunen und Schulen, das Kreisspielfest und die Öffentlichkeitsarbeit auf.

Für den Mitternachtsport 2019 begeisterte Andy Fischer: Ihr könnt den Mitternachtssport auch in die eigene Gemeinde holen. Es ist ein niederschwelliges Angebot, das durch den ganzen Kronacher Landkreis wandern soll." Im Bereich "Fortbildung" machte Claudia Russ auf die neue Datenschutzverordnung aufmerksam und bot an: "Wenn Handlungsbedarf besteht, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden."

Der Haushaltsplan, der am 1. Januar 2019 in Kraft trete, war wieder das Thema von Geschäftsführerin Eva Wicklein. Festgesetzt wurde er auf 113 520 Euro. Sie umriss in kurzen Worten die Einnahmen und Ausgaben und meinte: "Wir haben höhere Ausgaben, weil verschiedene Anschaffungen notwendig waren."

Die 72-Stunden-Aktion

Was vorher als schnell abzuhakender Punkt "Unvorhergesehenes" auf der Tagesordnung aufgetaucht war, brachte dann wider Erwarten noch spannende Informationen. So erzählte Andy Fischer von der 72-Stunden-Aktion vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und animierte alle Anwesenden, an dieser Sozialaktion nach dem Motto "Die Welt ein Stückchen besser machen" teilzunehmen. Charlotte Deuerling erinnerte an den Jugendpreis des Landkreises, der unter dem Thema "Müll" steht. Nadine Deuerling machte auf die "Dankeschönaktion" 2019 in der Filmburg aufmerksam. Rückmeldungen für die Teilnahme sind bis 14. Dezember möglich.

Ganz am Ende stellte Eva Wicklein das Koja-Projekt "Stadt - Land - ich" vor, das seit etwa vier Monaten am Laufen sei. Ziel dieses Projektes sei es, die Wünsche und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen im Landkreis zu erfassen und diese auch umzusetzen. Dazu beziehe man auch aktiv die Kommunen ein und versende entsprechende Fragebögen.

Offiziell verabschiedet wurde an der Vollversammlung das langjährige Vorstandsmitglied Moritz (Moe) Wicklein.