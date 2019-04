Kinder packten in Kronach mit an

Sie waren schon mal auf der Baustelle, die Kids vom künftigen "Sternenhimmel" im Kronacher Süden und schaufelten, was das Werkzeug hergab. Sie können es nämlich gar nicht erwarten, dass ihr neuer Kindergarten endlich fertig wird. Am Wochenende war Spatenstich und das schwere Gerät auf der Baustelle ließ erahnen, dass es wohl nicht ganz so schnell geht, bis die 50 Kindergartenplätze und die zwölf Krippenplätze zur Verfügung stehen.

Und auch wenn Dekanin Dorothea Richter augenzwinkernd meinte, bei dieser tatkräftigen Unterstützung werde man vielleicht "nur vier Wochen brauchen" für "einen spitzenmäßigen Kindergarten", datierte sie die Fertigstellung auf den Sommer nächsten Jahres. Am 1. September dann sollen sich zum ersten Mal die Türen der neuen Einrichtung für ihre jungen Nutzer und das Personal öffnen.

Erleichterter Bürgermeister

Richter lobte das gute Miteinander von bayerischer Staatsregierung, Kirche und Stadt. Und genau aus diesen Richtungen sollen auch die Gelder für den Bau fließen, genauer gesagt: 2,3 Millionen. 1,5 Millionen steuert der Freistaat Bayern bei, die Stadt Kronach übernimmt Baukosten und ein "kleiner Teil" soll von der Kirche kommen. "Außerdem kriegen wir auch Spenden aus der Bevölkerung." Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, dem die Erleichterung über die "Befreiung von Zwängen und aus finanziellen Nöten" anzumerken war, freute sich, dass er dieses Projekt unterstützen könne. "Das ist die Zukunft unserer Jüngsten."