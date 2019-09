Nordhalben vor 46 Minuten

Tradition

Kerwa: Nordhalben lässt sich vom schlechten Wetter nicht stören

Regen? Egal! So schlecht das Wetter in den vergangenen Tagen auch war, so ausgiebig feierten die "Nordhalmer Kerwamaala und Kerwabuum" ihre Kirchweihe. Einmal sind sie am heutigen Montag aber noch gefordert.