Kein gutes Tauschgeschäft

In einer Mühlenchronik aus dem Jahr 1900 heißt es: "Fast am Ende des Floßgrundes, wo die Rodach die letzten Ausläufer des Jura durchbricht, der sich in einem gewaltigen Zuge bis zur Rennesberger Linde erstreckt, liegt das Sägewerk Ebersmühle. Hier wird das mächtige Plateau des Kreuzberges mit seiner Kapelle isoliert, was dem Landschaftsbild um Kronach, der Perle des Frankenwaldes, ein einzigartiges Gepräge verleiht. Schon der große Mühlgraben des Werkes, der bei Unterrodach dem Fluss wohl die Hälfte seines Wassers entführt, deutet auf eine größere Anlage hin."

Das Sägewerk hat innerhalb eines halben Jahrhunderts (etwa von 1900 bis 1950) nicht weniger als sechsmal seinen Besitzer gewechselt. Ursprünglich nach dem Eigentümer Ebersmühle benannt, kam sie in die Hände der Packer, Frischmann, Blum, Clerk und Popp. Es waren ausnahmslos vermögende Leute. Einer von ihnen ritt noch hoch zu Ross zur Mühle, zur Beaufsichtigung des Werkes und seiner Bediensteten.

Erstes Dampfsägewerk

Die Ebersmühle war um 1890 das erste Dampfsägewerk im ganzen Frankenwald und erst in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der mächtige Schlot niedergelegt, um modernen Kraftanlagen Platz zu machen. Während die Packer auch in Kronach wirkten, waren die Frischmanns ein Konsortium, das seinen Sitz in Frankfurt am Main hatte und dem zahlreiche Holzwerke in ganz Deutschland gehörten. Von ihnen übernahm Blum, der auch mehrfacher Hausbesitzer in Unterrodach war, den Betrieb der Ebersmühle.

Die Schuld am häufigen Wechsel trugen die politischen Verhältnisse in den Jahren der "Machtergreifung" um 1933. Sie zwangen schon nach kurzer Zeit auch Blum, allmählich daran zu denken, seinen Besitz im Frankenwald zu verkaufen, um in die Emigration zu gehen.

Es waren Flößer und Holzarbeiter aus Unterrodach, welche die Verbindung zwischen Blum und dem Holländer Clerk aus Rotterdam herstellten. Im fernen Holland auch als "Brotzeitmacher" bekannt, bezogen die "Rejdiche Flüeße" ihre Vespern von der Fleischerei Clerk und fanden bald zu dem Besitzer ein herrliches Verhältnis, das in dem Geschäftsmann den sonderbaren Plan reifen ließ, sich von der Mündung des Rheins bis fast an den Ursprung eines seiner Quellflüsse zurückzuziehen. War es die Faszination der urwüchsigen Flößergesellen, die ihn in die entlegenen Winkel des Frankenwaldes zog? War es der Glaube, mit diesen einfachen Menschen in ihrer holzreichen Heimat das Geschäft seines Lebens machen zu können? Holz, das war das Zauberwort seiner Zeit im waldarmen Holland. Noch mehr lockte ihn wahrscheinlich der Umstand, dass Blum wegen der sich immer mehr verschärfenden politischen Lage gezwungen war, die Ebersmühle unter allen Umständen loszuwerden, wenn auch mit einem "blauen Auge", um der drohenden Gefahr in Deutschland zu entgehen. So kam denn der Tausch mit einem Häuserblock in Rotterdam zustande und Clerk, der Mynheer aus den Niederlanden, zog mit Kind und Kegel in der Ebersmühle ein.

Häuser und Schiffe

Die idyllische Lage in waldreicher Gegend kann ebenfalls mitbestimmend gewesen sein, dass sich Clerk, der über großen Hausbesitz in Rotterdam und Amsterdam und eigene Schiffe auf dem Meer verfügte, auch wegen seiner Gesundheit von der geschäftigen Weltstadt in die doch damals noch beschauliche Einsamkeit der Ebersmühle zurückzog. Von hier aus konnte er immerhin noch zwei Jahrzehnte seine Transaktionen mit der Heimat fortsetzen.

Auf Hilfe angewiesen

Der reiche Mann aus den Niederlanden verstand nur wenig von dem Betrieb auf der Ebersmühle und war meist auf fachmännische Arbeiter angewiesen. Doch ließ er sich das Heft nicht so leicht aus der Hand nehmen und zeigte alle Eigenschaften jenes "Mynheern", sprich: "Mijnheern", wie man früher allgemein den geschäftigen Holländer bezeichnete.

Berater hatten es schwer

Bestellte Schnittholzladungen, die ohne seine Verständigung durchgeführt wurden, ließ er wieder rückgängig machen, um bald darauf die gleiche Arbeit selber zu befehlen. Seine Berater hatten es oft schwer, Geschäfte durchzusetzen, die im Interesse des Betriebes lagen. So war es kein Wunder, dass der Betreib, von dem er sich goldene Berge versprach, mehr und mehr zurückging, obwohl Clerk ein wahrhaft spartanisches Leben geführt haben soll und auf jeden gesellschaftlichen Verkehr verzichtete.

Uns "Wirtschaftswunderleuten" freilich hätte der reiche Holländer ein Beispiel der Einfachheit und einer gesunden konservativen Lebensführung sein können. Sein Schicksal in der Ebersmühle weist auf den großen Volksdichter Johann Peter Hebel, der uns durch seine köstliche Geschichte "Kannitverstan" im "Rheinischen Hausfreund" den Holländer nahegebracht hatte wie kein anderer.

Bedeutung des Namens

Übrigens: Clerk, der Name bedeutet so viel wie Gerichtsdiener oder Buchhalter, war der deutschen Sprache nur im geringen Umfang mächtig und sollte sich des behaglichen Gefühls, seinerzeit mit dem Auswanderer Blum ein vorteilhaftes Tauschgeschäft gemacht zu haben, nicht lange erfreuen.

Nach dem verlorenen Krieg 1945 nämlich wurde auch der Tausch der Ebersmühle in die Wiedergutmachungsforderungen aufgenommen. Der Verlauf der Verhandlungen, die sich lange Zeit hinzogen und von Clerk große Summen forderten, mag dazu beigetragen haben, dass sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechterte und ein jähes Ende heraufbeschwor.

Traum bleibt unerfüllt

Als sein Sarg mit den sterblichen Überresten in das Land seiner Väter zurückkehrte, da hinterließ er nur wenig Spuren, die der Ebersmühle ein neues, fortschrittliches Gepräge gegeben hätten. Und auch sein großer Wunschtraum, eine beschauliche Heimreise auf dem Floß durch das ährenblonde Frankenland, vorbei an verträumten Winkeln von Rodach, Main und Rhein mit "Hannla zwick ou" und "Feuedunnekeil", was er so sehr geliebt hatte, blieb unerfüllt. Die Übernahme der Holzschneidmühle durch die einheimische Firma Popp in den fünfziger Jahren beendete schließlich auch den Leidensweg der Ebersmühle - und eine fachmännische Leitung, die bisher fast immer fehlte, gab die Gewähr, dass die Mühle ausgeklammert blieb aus dem traurigen Schicksal so vieler Mühlen des Frankenwaldes.

Leider ist aus den Archiven nur wenig über den Werdegang und das Schicksal vieler Holzschneidmühlen zu erfahren. Man muss sich letztendlich auf die noch lebenden Zeitzeugen verlassen, wie die alten "Schneimülle" und "Flüeße", die Gott sei dank darüber berichten können.

Die heutigen Besitzer der Ebersmühle, die Firma Stumpf & Reuther, erzeugt Gartenzäune, Terrassenbeläge und Palisaden aus heimischen Holzarten.