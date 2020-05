Zeugen eines sexuellen Übergriffs gesucht: Am Montag der vergangenen Woche (18. Mai 2020) hat sich in Kronach ein sexueller Übergriff ereignet, bei dem ein Mann eine 16-Jährige begrapschte.

Wie die Polizei erst am Dienstag (26. Mai 2020) berichtet, hielt sich die 16-Jährige gegen 20.30 Uhr im Pavillon auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau in der Weißenbrunner Straße auf. Sie war in Begleitung zweier Freunde. Als sich die beiden Begleiter kurzzeitig entfernten, sprach sie unvermittelt ein unbekannter Mann an. "Nach einem kurzen Gespräch packte er sie und begrapschte die junge Frau gegen ihren Willen", heißt es im Polizeibericht.

Mann flüchtet nach sexuellem Übergriff mit Fahrrad

Als die Freundin der 16-Jährigen zurückkam, ließ der Täter von seinem Opfer ab und ergriff mit dem Fahrrad die Flucht. Die Frau erstattete später Anzeige bei der Polizei Kronach. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen die Ermittlungen, in deren Verlauf ein 25-jähriger Mann in den Fokus geriet. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugen, die den sexuellen Übergriff am Montag, 18. Mai 2020, gegen 20.30 Uhr, im Pavillon auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.