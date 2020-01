Johannisthalerin rät zu Wasser mit Natron

Wegen einer besonderen Planetenkonstellation gibt es im Jahr 2020 außergewöhnlich viele Portaltage. "Die elektromagnetischen Schwingungen, die an diesen Tagen besonders stark sind, wirken sich auf jeden anders aus", weiß Loretta Steinhäuser. Die Gesundheitspraktikerin erhält an Portal-Tagen vermehrt Anrufe von Menschen, bei denen plötzlich Symptome auftreten. "Sie klagen über Kopf- und Muskelschmerzen oder schwitzen und frieren."

Mit einem Blick in den Kalender kann die Johannisthalerin die meisten beruhigen. "In der Regel bestätigen sich die Vermutungen dann auch", sagt die 52-Jährige. Die Portal-Tage haben auch eine positive Wirkung auf den Körper: "Der Körper durchläuft an diesen Tagen eine Art Upgrade und kann sich im mentalen und emotionalen Bereich neu ausrichten." Wie Steinhäuser sich auf die Portal-Tage vorbereitet und warum sie 2020 ihrer Einschätzung nach ein goldenes Jahr werden kann, lesen Sie auf hier.