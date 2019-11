Johannisthaler erklärt, worauf es beim Versicherungswechsel ankommt

Solange nichts passiert, ist es laut Marc Bergauer die absolut richtige Entscheidung, den billigsten Versicherungstarif zu wählen. Aber wer kann das schon garantieren? "Im Schadenfall ist ein persönlicher Berater, der auch am Wochenende für seine Kunden da ist, Gold wert", weiß der Versicherungskaufmann, der eine Geschäftsstelle der "ERGO" in der Kronacher Innenstadt betreibt.

Bergauer spricht aus Erfahrung. Ein Fall sei dem Johannisthaler besonders in Erinnerung geblieben: Damals habe eine seiner Kundinnen an einem Samstagabend einen Verkehrsunfall mit Personenschaden in München verursacht. "Sie war im Schockzustand und wusste nicht, wen sie anrufen soll. Ich konnte ihr am Telefon weiterhelfen und mich kümmern."

Neben der persönlichen Betreuung ist im Schadenfall auch das Leistungspaket ausschlaggebend Durch einen Rabattretter oder Klauseln, wie der Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit, könne der Versicherungsnehmer im Schadenfall viel Geld sparen.

Wann die Klausel zum Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit und der Rabattretter greifen und was für einen Vergleich der aktuellen mit einer neuen Police benötigt wird, lesen Sie auf inFranken PLUS.