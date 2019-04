Jetzt werden Immobilienlotsen gesucht

Als eine von drei Modellgemeinden beteiligt sich Steinbach am Wald seit Juli 2017 an dem Projekt "Kommunalmarketing" unter Trägerschaft von Kronach Creativ. Seither wurde die Gemeinde von Rainer Kober und Margarita Volk-Lovrinovic zielführend unterstützt und begleitet. In einem kommunalen Aktionsplan "Gemeindeentwicklung 2030" wurden konkrete Entwicklungsziele nach Wichtigkeit und Dringlichkeit festgehalten. Als zentrale Themen haben sich hierbei die "Schaffung von attraktiven Wohnräumen" und die Weiterentwicklung der besonderen Stärke "Miteinander der Generationen" herausgestellt.

Darauf aufbauend wurde in Zusammenarbeit mit der Marketingagentur "Ideenhaus" die Leitbotschaft "VerbindlIch" entwickelt. "VerbindlIch" will die Gemeinde die Generationenvielfalt weiter intensiv leben und gestalten. Das "Ich" betont das notwendige Engagement jedes einzelnen Bürgers. "Mit der Initiierung der Schlüsselprojekte ,Wohnraumentwicklung' und ,Miteinander der Generationen' sollen die Bürger motiviert werden, sich aktiv einzubringen und eigenständig Aktivitäten zu entwickeln", betonte die Projektkoordinatorin.

Als dringend wurde von der Gemeinde die Schaffung attraktiven Wohnraums eingestuft. Hierzu wurden zwei Bauzaun-Banner in Auftrag gegeben, die beim Kreisverkehr im Bereich Obelisk/Tankstelle platziert werden. Zudem will man ehrenamtliche Immobilienlotsen einführen. "Als Ansprechpartner sollen diese versuchen, bei Immobilieneigentümern die Bereitschaft zu aktivieren, Maßnahmen zur Nach- oder Weiternutzung von Gebäuden zu übernehmen", erläuterte Volk-Lovrinovic. Sie sind keine Immobilen- oder Baufachmänner und übernehmen keine Makler-, sondern eine Beratungsfunktion. Sie sollen neue Lösungswege und Fördermöglichkeiten aufzeigen, Experten vermitteln sowie die Kommunikation zwischen Eigentümer/Vermieter/Verkäufer und Interessenten fördern. Den Gemeinderat bat sie, dafür zu werben, für jede Ortschaft einen solchen Immobilienlotsen benennen zu können. Start soll im Mai sein. Die Lotsen sind im Auftrag der Gemeinde tätig und werden entsprechend geschult.

"Wir haben eine Riesennachfrage nach Wohnraum", bestätigte Bürgermeister Thomas Löffler (CSU). Man bemühe sich auch um die Ausweisung neuer attraktiver Baugrundstücke.

Die Gemeinde schließt einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Werbeagentur "Leitbild" aus Sonneberg. Bei der Sitzung stellte Geschäftsführer Alexander Fietz sein Konzept einer Plakatierung in der Gemeinde vor. Es handelt sich um fest installierte, wetterfeste Metall-Wechselrahmen für DIN A1-Plakate an Straßenbeleuchtungsmasten. Die Plakate sollen in den Ortsteilen an zwischen 32 und 40 Laternen angebracht werden. Anschaffung, Montage, Wartung und Ersatz bei Beschädigung der Rahmen erfolgt durch "Leitbild". Vorteile sind ein sauberes und aufgewertetes Gemeindebild, die Einsparung von Arbeits- und Verwaltungsaufwand, keine Schwarzplakatierung und "überfällige" Plakate sowie kein Vandalismus oder Verschmutzung. Die Gemeinde erhält ein jährliches Kontingent an Werbeplätzen für eigene Aktionen und ortsansässige Vereine. Politische Plakate werden nicht aufgehängt. Geeignete Standorte in den Ortsteilen hatte 3. Bürgermeister Klaus Neubauer (SPD) angeregt. Wer Plakate aufhängen möchte, wendet sich an die Gemeinde oder direkt an "Leitbild", was auch online möglich ist. Die Aushangdauer für ein Plakat beträgt zwei Wochen. Nach der Veranstaltung werden die Plakate innerhalb von vier Tagen entfernt. "Leitbild" zahlt an die Gemeinde eine Nutzungsgebühr.

Bedenken äußerte Markus Löffler (CSU) in seiner Funktion als Leiter der Polizeiinspektion Ludwigsstadt. Seiner Meinung nach stellten die Rahmen, wenn sie an Laternen unmittelbar am Straßenrand angebracht seien, ein Hindernis im öffentlichen Straßenverkehrsraum dar. Auch die Haftungsfrage in Falle eines Verkehrsunfalls stellte er in den Raum. Der Vertragsbeschluss zunächst für ein Jahr erfolgte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

Weitere Tagesordnungspunkte

Für die Europawahl am 26. Mai wurden die Modalitäten abgeklärt. Die Wahlbezirke sind: Steinbach 1 (Ort, Sitzungssaal Rathaus Steinbach) - Steinbach 2 (Bahnhof, Schützenhaus Steinbach), Kehlbach (Jugendheim Kehlbach), Buchbach (Mehrgenerationenhaus Buchbach), Hirschfeld (Jugendheim Hirschfeld) und Windheim (Mittelschule Windheim). Der Wahlraum des Briefwahlvorstandes befindet sich im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Steinbach. Die Besetzung der Wahlvorstände erfolgte seitens der Verwaltung mit dem Gemeinderat. Die Mitglieder der Wahlvorstände erhalten ein Erfrischungsgeld von 25 Euro.

Eingangs der Sitzung wurden der wiedergewählte Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Buchbach, Reinhard Sticker, und der neu gewählte weitere stellvertretende Kommandant Jonas Zwosta bestätigt. Der weitere stellvertretende Kommandant David Klug stand nicht zur Bestätigung an, da seine Wahlperiode noch bis 2022 läuft.

Aus dem Gemeinderat

Bauantrag Grünes Licht gab es für den Bauantrag Neubau eines Einfamilien-Wohnhauses mit Pkw-Doppelgarage in Windheim. Hier war die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes bezüglich der Baugrenze erforderlich.

Bauprojekte Bauhofleiter Andreas Vetter informierte über aktuelle Baumaßnahmen. Für das Dorfhaus Windheim war Baubeginn am 1. April. Nach den Gründungsarbeiten werden in vier Wochen die Zimmerer Hand anlegen und danach die Dachdecker. Ob der Platz zur Kerwa fertiggestellt werden kann, sei noch nicht sicher. Den Auftrag für den Ausbau der Gemeindegasse erhielt die Firma S.T.K. Stadtsteinach. Gestartet wird Mitte des Jahres. Zunächst wird die Firma Restarbeiten in der Rennsteig- und Ludwigsstädter Straße in Steinbach fertigstellen und danach die Außenanlagen des Freizeit- und Tourismuszentrums (FTZ) angehen. Nach deren Abschluss kommt die Gemeindegasse an die Reihe. Beim FTZ geht es mit den Stahlarbeiten weiter. Die Terrasse soll bis Ostern in Betrieb genommen werden.

Bäume Holger Scherbel (SPD) erkundigte sich nach der Fällung des großen Baumstammes an der Buchbacher Straße 22 in Kehlbach. Man überlege, so Vetter, ob dies überhaupt notwendig sei oder ob man den Stamm stehen lasse. Beim letzten Sturm sei, so Rainer Neubauer (Bürgerliste Kehlbach), ein Baum in Kehlbach an eine Hauswand gestürzt.

Wasser Stefanie Neubauer (CSU) sprach die Wasserproblematik in der Schmiedsgasse in Hirschfeld bei Regen an. Dies werde angegangen, versicherte der Bürgermeister.

Termine Am kommenden Samstag erfolgt um 19 Uhr die Einweihung des neuen Rüstwagens der Steinbacher Wehr. Am 9. April ist Bauausschusssitzung. Die nächste Gemeinderat-Sitzung ist am 7. Mai.