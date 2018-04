Jetzt offiziell: Jürgen Baumgärtner löst Bernd Liebhardt im Beirat der Frankenwaldklinik ab

Der Rückzug von Bernd Liebhardt stand bereits seit Mittwoch fest und Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner galt seitdem bereits als Favorit auf seine Nachfolge.



In einer Sitzung der CSU-Kreistagsfraktion erläuterte Fraktionsvorsitzender Liebhardt am Donnerstagabend die Gründe seines Rückzugs aus dem Beirat der Frankenwaldklinik. In letzter Zeit sei seine berufliche Verantwortung massiv gestiegen. Sein Beruf binde ihn immer mehr. Deshalb wolle er seine ehrenamtliches Engagement auf bestimmte Tätigkeiten fokussieren. Aus dem gleichen Grund habe er bereits einige Parteiämter abgegeben und werde demnächst weitere in neue Hände geben. Die Frankenwaldklinik habe eine enorme Bedeutung für den Landkreis, medizinisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und strukturpolitisch. Deshalb müssten sich Beiratsmitglieder dort mit voller Kraft ihrer Aufgabe widmen können.



Landtagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Jürgen Baumgärtner dankte Liebhardt für sein Engagement. Er habe er großen Respekt für Liebhardt, der als Kreisgeschäftsführer der Partei und Chef der Kreistagsfraktion gleich zwei ganz zentrale Positionen innerhalb der Frankenwald-CSU ausfülle. Baumgärtner: "Und das im Ehrenamt bei gleichzeitig höchster beruflicher Beanspruchung."



Auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender Reinhold Heinlein dankte Liebhardt für seinen Einsatz im Beirat. Nachdem das Thema Klinik hohe Aufmerksamkeit und Fachwissen erfordere und der Fraktionsvorsitzende nun sein Engagement dort nicht mehr fortsetze, gebe es aus Sicht von Heinlein nur eine Alternative. Er schlug als Nachfolger Jürgen Baumgärtner vor, der im Landtag Mitglied des Gesundheitsausschusses ist. Die Fraktion folgte einstimmig diesem Vorschlag. Baumgärtner wird somit neues Beiratsmitglied in der Frankenwaldklinik.