Jakobspilger passieren das Rhonetal

Gastfreundschaft begeisterte





"Beten mit den Füßen"



Vom 14. bis 24 Juni machten sich 24 Pilger aus dem Frankenwald auf den Weg, ein Stück (225 km) des Jakobusweges zu laufen. Seit sechs Jahren sind viele der Teilnehmer schon auf dem Weg von Teuschnitz nach Santiago de Compostela in Spanien.Am 28. April 2012 brachen 32 Personen am Knock in Teuschnitz auf, um den über 2800 km langen Pilgerweg nach Galizien im Nordwesten der iberischen Halbinsel zurückzulegen. Die Route führte zunächst über Kronach , Vierzehnheiligen, Bamberg, Nürnberg und Ulm zum Bodensee.Danach ging es zwei Jahre durch die Schweiz - von Konstanz über Interlaken, Freiburg und Lausanne nach Genf. In diesem Jahr fuhr das Omnibusunternehmen Schirmer die Jakobspilger aus dem Landkreis Kronach bis zur französischen Grenze in die Nähe von Genf. Von dort aus machten sie sich neun Tage lang auf den Weg Richtung Lyon und Le Puy-en-Velay. Bei herrlichem Wetter war am zweiten und dritten Tag in der Ferne der Mont Blanc, Europas höchster Berg, zu sehen. In der Ferne konnte man die Skigebiete von Grenoble, Chamonix und Alberville erahnen. Am Ende der Pilgertour war die Wandergruppe in der Nähe von Lyon angekommen.Alle Teilnehmer waren sehr begeistert von der Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Franzosen, denen sie auf unserem Weg begegnet sind. Herrlich war auch die Landschaft, die sie zu Fuß erleben und erspüren durften, mit wunderschönen Ausblicken auf das Rhonetal. Wie lecker ganz normales Quellwasser schmecken kann, erfuhren die Jakobspilger fast jeden Tag; und zwar immer dann, wenn die Wasservorräte zu Ende gingen und sie bei einem Bauern auf seinem Hof am Brunnen mit frischen Quellwasser zu Gast sein durften.Die einzelnen Tage begannen morgens mit einem Impuls, einer Einführung in den Tag und der Bitte um Gottes Segen. Auf dem Pilgerweg luden viele Kirchen zum Singen, zum persönlichem Gebet, zum Abholen des Pilgerstempels oder auch ganz einfach zum Ausruhen und Abkühlen ein.Kein Tropfen RegenDie Sonne und große Hitze waren in diesem Jahr ständige Begleiter und so erreichte die Gruppe am letzten Tag, ohne einen Regentropfen abbekommen zu haben, Assien, eine kleine Stadt etwa 130 Kilometer vor Le Puy-en-Velay.Im nächsten Jahr wollen sich die Teilnehmer vom 30. April bis zum 11. Mai 2019 wieder auf den Pilgerweg machen. An zehn Pilgertagen werden ungefähr 250 Kilometer gelaufen und somit Le Puy erreicht und darüber hinaus noch 100 km in Richtung Toulouse zurückgelegt.Wer an diesem "Beten mit den Füßen" und dieser Pilgertour durch Frankreich Interesse hat, kann am Knock ( Tel. 09268/9131612 oder per E-Mail bei hans.loeffler@knock.de) melden. Hans Löffler gibt gerne Auskunft über Strecke, Inhalt, Preis und organisatorische Fragen. Die Gruppe freut sich jedes Jahr über neue Pilger, die sich mit auf dem Weg nach Santiago machen. Das große Wallfahrtsziel Santiago de Compostela soll in ungefähr sechs Jahren erreicht werden.