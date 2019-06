Informiert, kritisch und laut: Kronacher Schüler gehen erstmals bei "Fridays for Future" auf die Straße

In Kronach heißt Greta Ali. Und Elena. Wochenlang haben die beiden Jugendlichen nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin auf die "Fridays for Future"-Kundgebung am Landesgartenschaugelände hingearbeitet und ihre Mitschüler mobilisiert. Am Ende sind weniger gekommen, als erhofft. Für die beiden jedoch kein Grund, den Klimakampf vorzeitig aufzugeben.

"Dass das Schwänzen und mögliche Strafen mittlerweile so in den Vordergrund gerückt werden, finde ich bedauerlich", sagt Elena Pietrafesa. Die Schülersprecherin der Siegmund-Loewe-Realschule ist die treibende Kraft hinter der Kundgebung. Viele der Teilnehmer, die gerade aus den Klassenzimmern der weiterführenden Kronacher Schulen kommen, hätten nämlich in der sechsten Stunde frei.

"Ich bin beeindruckt, dass so viele Leute ihre Freizeit dafür opfern", betont Pietrafesa. Der Vorwurf, die Schüler würden die Demos nur als Vorwand für einen frühen Unterrichtsschluss nutzen, sei also unangebracht. Am Kaspar-Zeuß-Gymnasium soll die versäumte Stunde beispielsweise einfach an einem anderen Tag nachgeholt werden, erzählt Ali Güzel. Der stellvertretende Schulleiter Tom Carl habe die Aktion mit diesem Kompromiss sogar unterstützt.

Fridays for Future: Verantwortung übernehmen

Weil Pietrafesa noch minderjährig ist, übernimmt Güzel die Verantwortung für die Veranstaltung. Das heißt in diesem Fall: Ansprechpartner bei rechtlichen und polizeilichen Fragen sein. Und: "Klarstellen, dass ich auch ganz persönlich hinter unseren Themen stehe." Nicht alle Mitschüler könnten dieses Engagement nachvollziehen. Mehrere Kommentare seien gefallen, wie lächerlich und sinnlos die Aktion doch sei. "Da werde ich echt aggressiv. Sowas kann ich nicht hören", kontert Pietrafesa.

Weniger Plastikmüll, weniger Autoverkehr, weniger Fleisch, mehr Mut zu Veränderung - das sind die häufigsten Forderungen, während das Mikrofon zwischen den Schülern umherwandert. Der Wunsch nach besseren Fahrradwegen in Kronach wird ebenfalls mehrfach geäußert. Pietrafesa erinnert ihre Mitschüler aber auch daran, bereits Bestehendes wertzuschätzen: "Dass es so etwas wie den Frankenwald noch gibt, ist schließlich keine Selbstverständlichkeit."

Etwa 70 Jugendliche haben sich am Freitagnachmittag auf dem LGS-Gelände eingefunden, daneben auch erwachsene Kritiker und Unterstützer. Zu letzteren zählen Maria Gerstner und Eva Haake-Heil, die sich auf ihrem Plakat als "Grandparents for Future" betiteln. Auch Julia Hoffmann richtet bei der Kundgebung deutliche Worte an die Schüler: "Ihr könnt noch nicht wählen, aber erhebt dafür eure Stimme auf der Straße - und das finde ich saugut!", sagt die Ärztin. "Seid informiert, seid kritisch, aber trotzdem laut!"

Konkrete Pläne für eine zweite Freitags-Demo habe er derzeit noch nicht, erzählt Güzel. Sollte es aber eine Folgeveranstaltung geben, hoffe er dabei auf ein noch größeres Engagement seiner Mitschüler. Fürs Erste soll die Kundgebung friedlich und umweltschonend ablaufen: "Bitte denkt daran, eure Plakate wieder mitzunehmen und lasst nichts liegen", erinnert Pietrafesa. "Das ist schließlich nicht Sinn der Sache."

Die Stimmen von "Fridays for Future": Das sagen die Kronacher Schüler zur Kundgebung

Sarah Liebermann, 15: Da sich ihre Mutter sehr für die Umwelt engagiert, wurden Sarah und ihre 16-jährige Schwester Leonie schon von klein auf mit dem Thema konfrontiert. Im Gegensatz zu früher haben beide heute keine Angst mehr, dass es "uncool" sei, sich für die Umwelt einzusetzen. Sarah möchte nicht die Welt kaputt machen, auf der ihre Kinder einmal leben werden. "Wir müssen positiv denken und Hoffnung haben, dass sich in Zukunft etwas verändert."

Christoph Juhn, 12: Als sein Bruder ihm sagte, der Umwelthype sei nur "Panikmache", fing Christoph an, sich selbst über das Thema zu informieren. Heute hat der 12-Jährige trotz seines jungen Alters einen festen Standpunkt: Er achtet darauf, weniger Fleisch zu essen und regionale Produkte zu kaufen. Außerdem versucht er, Freunde und Familie zu motivieren, mehr für den Umweltschutz zu tun: "Ich hoffe, dass Deutschland es schafft, ein Vorbild für andere Staaten zu sein."

Levin Uhlman, 15: "Wenn die Welt in ein paar Jahren nicht mehr bewohnbar ist, bin ich einer von den Idioten, die darauf leben müssen", sagt der 15-Jährige und zeigt damit ganz klar, dass es für ihn einen Umschwung in der Umweltpolitik geben muss. Gemäß der Redewendung "steter Tropfen höhlt den Stein" ist er der Meinung, dass man jetzt - egal wie klein die Aktionen sind - auf Probleme aufmerksam machen muss, damit irgendwann die Zeit kommt, in der gehandelt wird.

Anni Bergner, 12: "Wir müssen den Erwachsenen erklären, wie Klimapolitik funktioniert." Das findet die 12-Jährige schade. Sie fordert dazu auf, Plastikverpackungen zu vermeiden und Stoffbeutel für den Einkauf zu verwenden. Die Küpserin hofft, dass durch die "Fridays for Future"-Bewegungen etwas ins Rollen kommt und sich viele Erwachsene ein Beispiel an den Kindern nehmen. Sollte es in Zukunft weitere Demos in Kronach geben, wird Anni auf jeden Fall wieder dabei sein.

Anne Kraus, 17: Früher dachte Anne, dass es sowieso nichts bringt, sich für die Umwelt einzusetzen. Doch durch die überall zunehmenden "Fridays for Future"-Bewegungen und Gespräche mit Lehrern, hat sie ihre Meinung geändert. Wenn die 17-Jährige an die Zukunft denkt, ist sie skeptisch. "Ich habe Angst, dass es alles nichts nützt. Auch, weil es so viele Lobbygruppen gibt." Deshalb appelliert die Schülerin, dass noch mehr für die Umwelt gemacht werden muss.

Von Teresa Hirschberg und Magdalena Kestel