Industrieroboter fasziniert am FWG

Erste Erfolge





In der Wirtschat längst Alltag



"Ja, wir haben Metallklötzchen gegriffen und hochgehoben, und ja, eine Gruppe von Schülern - von Unter- bis Oberstufe - hat sich darüber grinsend gefreut." In den Worten von Informatik-Lehrerin Doreen Scheler-Eckstein schwingt durchaus ein wenig Selbstironie mit, aber dennoch umschreibt sie damit passend die Faszination, die ein Besucher der etwas anderen Art vor kurzem am Frankenwald-Gymnasium hinterlassen hat. Denn im Mittelpunkt des Interesses der Schülern der Mittel- und Oberstufe, allesamt passionierte Programmierer, stand ein echter Sechs-Arm-Industrieroboter, der eben jene angesprochenen Klötzchen vor den Augen der Schülerschaft automatisch stapelte.Der Begabtenkurs "Be an engineer" und das P- Seminar "CNC-Frässtand" durften sich somit in der Maschinenprogrammierung versuchen und damit endlich mal praktische Anwendungen der sonst eher theoretischen Programmierung sehen.M.A.i-Ausbildungsleiter Tobias Geiger hatte hierfür extra einen 150 Kilogramm schweren Übungsroboter samt Kompressor und Zubehör mitgebracht und nahm sich den gesamten Tag Zeit, den "FWG'lern" einen Einblick in den Umgang und die Programmierung eines ABB- Roboterarms zu gewähren."Sechs Achsen wollen erstmal unter Kontrolle gebracht werden", gab der Kronacher Ausbildungsleiter gleich einmal die Marschroute im Umgang mit dem "Star-Gast" vor.Nach einer kurzen Einweisung durfte jeder Teilnehmer sich erst einmal in der Steuerung versuchen. Einige Fehlermeldungen, viele schiefe Bewegungen und ein paar Anschläge an der Bodenplatte später, war auch Oliver Gareis aus der Q11 klar: "Das wird nicht so einfach werden!"Mit viel Humor und vor allem Geduld erarbeitete Tobias Geiger dann ein erstes Programm, gemäß dem Motto: "Sei schlau - nutze deine Faulheit. Aber kommentiere!" Die vermeintliche Faulheit, die mit einigen halbwegs einfachen Befehlen, die man dann auch noch kopieren konnte, vor allem beim Programmieren auftauchte, führte dann auch zu ersten brauchbaren Ergebnissen: Der Roboter befolgte die Befehle der jungen Schüler , indem dessen Roboterarm tatsächlich alleine zu einem Metallklötzchen fuhr, diese mit dem hydraulischen Greifarm packte und in eine vorher festgelegte Mulde ablegte."Was für euch auf den ersten Blick eine Spielerei sein mag, ist in der Wirtschaft an der Tagesordnung. In allen automatisierten Industrien werden ähnliche Robotersysteme genutzt - nur eben ein bisschen größer," so Tobias Geiger gegenüber der begeisterten Schülerschaft.Nach den ersten Erfolgen beim Programmieren ging es dann an Feinheiten, wie die Singularitäten des Arms, und verschliffene Wege, die die vorherige Programmierung wieder durcheinanderbrachten. Doch auch diese Hindernisse wurden aus dem Weg geräumt. Am Ende wurden die Schüler sogar übermütig und wollten die Klötzchen zu einem Stapel aufreihen, was schließlich auch die scheinbar so trockene Mathematik der Berechnung von Abständen plötzlich wichtig werden ließ."Das war wirklich spannend und hat uns vor Augen geführt, dass die an der Schule gelernte und zumeist graue Theorie in der Praxis der Wirtschaft längst Alltag ist," resümierte Franziska Lang den spannenden und motivierenden Einblick in die Welt der Industrieroboter