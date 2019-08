In Wilhelmsthal feiern die Kleinen wie die Großen

Noch einmal den letzten Tag des viertägigen Programms genießen, bevor man sich wieder ein ganzes Jahr lang gedulden muss - alljährlich freuen sich die jüngsten Fans des Heimatfests auf den Familiensonntag, wenn sie auf dem Festgelände im idyllischen Grümpeltal das Zepter fest in der Hand halten. Auch in diesem Jahr brachte der ausrichtende Musikverein Wilhelmsthal mit einem bunten Unterhaltungsprogramm mit Spaß, Spiel, tollen Mitmachaktionen sowie stimmungsvollen Tanz-Auftritten die Augen aller Kinder zum Strahlen.

Beim Familien-Nachmittag ist immer etwas los. Hier ist man unter Freunden, sitzt im Festzelt dicht an dicht beisammen, ganz auf Augenhöhe mit den Akteuren auf der Bühne. Gemeinsam wird geschunkelt, gesungen und gelacht. Dementsprechend zahlreich statten alljährlich Junge und Junggebliebene aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus der Gaudi ihren Besuch ab. Vertreten im Zelt waren auch heuer alle Generationen, darunter auch viele Omas und Opas, die ihre Enkel als Mitwirkende des Programms sehen wollten.

Kultig: der Hochzeitsmarsch

Unbestrittene Highlights des Nachmittags waren dann auch die Auftritte der Trachtenzwerge und der Kinder-Trachtengruppe, die noch einmal einige Höhepunkte ihrer bereits am Tag zuvor beim Heimatabend gezeigten Tanzauftritte zum Besten gaben - wie beispielsweise den wunderschön anzuschauenden Laubentanz, den Tanz "Überall" sowie den kultigen Zillertaler Hochzeitsmarsch. Für die musikalische Umrahmung des Nachmittags sorgte der Musikverein Steinberg mit traditioneller bis hin zu moderner Blasmusik und auch Gesangseinlagen.

Auch auf dem Festplatz herrschte reges Treiben. Der Andrang an den Fahrgeschäften, Buden sowie Süßigkeiten- und Spielzeugständen war enorm. Zielsicherheit war beim Dosenwerfen sowie Luftballon-Spicken gefragt. Wem das Losglück hold war, konnte sich über Einhörner, Delphine, Flamingos, Lamas und viele weitere putzige Kuscheltiere freuen.

Während sich die Kleinsten ihr Lieblingsauto aussuchten und mit dem Karussell gemächlich ihre Runden drehten, lieferten sich die Größeren im Autoscooter rasante Verfolgungsjagden. Im Kettenkarussell ging es für alle hoch hinaus. Auf einer Hüpfburg war Austoben angesagt, während so manche junge Pferde-Fans beim Ponyreiten das "Glück der Erde" fanden.

Im Festzelt lockte das Glücksrad zu Gunsten der Jugendarbeit im Verein mit schönen Preisen. Wer wollte, konnte sich mit trendigen Glitzer-Tattoos verschönern lassen - ein Angebot, wofür sich besonders die Mädchen begeistern konnten.

Noch einmal heiß her ging es zum Ausklang des rundum gelungenen Heimatfests, als am Sonntagabend - nunmehr bereits im dritten Jahr in Folge - die top-angesagte Band "Fristlos" mit der Sängerin Lina das Festzelt für heuer ein letztes Mal zum Beben brachte. Stimmung nennt man das - und davon gab es in Wilhelmsthal das ganze Wochenende über jede Menge. Beste Unterhaltung, gelebtes Brauchtum, stimmungsvolle Blasmusik, tolle Live-Bands und das alles bei vier Tage schönem Wetter: Das Wilhelmsthaler Heimatfest begeisterte auch heuer die Massen, klein wie groß!