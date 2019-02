In Neuses hängt der Himmel voller Klüeß

Der 1. Neusiche Klüeßverein hatte zum 3. Neusiche Klüeßfasching in das Sportheim des SV geladen. Dort marschierten unter den Klängen der Flößerkapelle das Kronacher Prinzenpaar Caroline I. und Basti I., Klüeßkopf und Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein sowie der Kronacher Elferrat mit Präsident Georg Löffler und der Tanzgarde aus Wallenfels in den Saal ein, wo Präsident Andy Grune die Gäste aus dem "Oberen Dorf" in Neuses begrüßte.

Mit dem Lied "die Gaaß ist gfreckt" heizte Alleinunterhalter Tom Hofmann die Stimmung an. Weiter begeisterten Morri (Maria Horn) und Dora (Thea Grune), als sie von ihrem letzten Urlaub erzählten. Dora war in der Karibik unterwegs, dort gibt es jetzt sogar mit der Aida Tofu ein Schiff nur für Veganer. Aber ihr Klüeßvereinsgatte kommt ja ohne Schweinsbraten und Klüeß nicht aus, so musste sie auf "Grünkernbratlinge of the Sea" und "Hanfsemmela a la Sailor" verzichten.

Trotz des engen Raumes legte nun die Garde aus Wallenfels einen gekonnten Tanz aufs Parkett und wurde mit Standing Ovations belohnt. Stefan Wicklein wies auf die Eingemeindung von Neuses nach Kronach vor 40 Jahren hin und meinte: "40 Jahre Eheglück, der Blick nach vorn und nije zurück un trotz allergrößte Müh wurdet ihr brava Housnküh". Und weiter: "A Hochschule kommt aa nuch dezu / dou guckt dann aus jedem Fenster / a Bachelor of Seilbahnbremser. / Und wenn die Seilbahn feddich is / dann wills der Lebok richtich wiss und will aa nuch bau / aa U-Bahn von Neusich bis zur Gaddnschau."

Der Sitzungspräsident Georg Löffler sorgte für Heiterkeit, als er von einem Erlebnis vor dem Familiengericht erzählte: "Der Richter sagt: Bub willst Du zur Mama? - Nein, die schlägt na immer - Oder zum Papa? - Nein, der schlägt na auch immer wieder. Wo willst du denn dann hin? - Ich will zum Club, denn der schlägt keinen mehr."

Seltsame Ideen aus Neusich

Anschließend überreichte er den Kronacher Faschingsorden an den Präsidenten Andy Grune und das Klüeßvereins-Reibeisen Gisela Lang. Schließlich sang er noch mit allen Teilnehmern das original Klüeßtagslied und sorgte für Begeisterung mit seinen Reimen auf das Lied "Von den alten Flößersleut", mit dem er den Klüeßverein durch den Kakao zog. So reimte er "Drunt im grünen Rodachtal, glaubt's mir Leut' es war einmal, dou hom daaba Flüeße g'haust, denna hat's vor gar nix graust." Oder: "Aus Neusich kummt ja aa nuch mehr, su seltsama Ideen dou her, a Seilbahn nauf zur Festung goar, des is der Gäg in diesem Joahr."

Hans Schrepfer machte sich nun so seine Gedanken über das Lieblingswort der Franken, das unauffällige Wörtchen "fei", das in allen Lebenslagen einsetzbarist, ehe die traditionelle Ehrung zum "Klüeßkopf des Jahres" folgte. Zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins wurde Robert Porzelt Mitglied im Klüeßverein und bekam das extra angefertigte "Klüeßzepter" überreicht. Zum Präsidenten gerichtet meinte er: "Thank you Mr. Präsident, jetzt bin ich wohl a Neusiche." Ein echter Klüeßkopf muss auch dem Kloß im Himmel huldigen und ruft dort oben ein frohlockendes "Kloßianna".

Der Neusiche Nexit

Nach über 40-jähriger Knechtschaft unter dem Joch der kreisverkehrenden Kreisstadt Kronach wird Neuses am 29.3.2019 nach britischem Vorbild den Neusiche Nexit ausrufen. Die Vorteile für Neuses wären immens: Zollfreiheit für alle Neusiche Klüeßköpf, Öffnung der Zollschere für ein freies Welt- Klüeßhandelsabkommen. Zum Nexit gelten strengere Grenzkontrollen. So dürfen keine Asylbewerber oder Wirtschaftsflüchtlinge aus Kronich und Coburg, weder zu Fuß, zu Floß oder in der Luft nach Neuses gelangen. Auch die Einführung des ersten Autobahn-Tempolimits wird es von der Anschlussstelle Neusiche Friedhof bis zum Kreisel geben. So wird testweise von Mitternacht bis nachts um 12 Uhr ein Tempolimit von 250 km/h eingeführt, dies gilt auch im Kreisel.

In Neusich wird auch das Dschungelcamp 2020 stattfinden unter dem Motto: Ich bin ein Kloß holt mich hier raus. Die härtesten Ekelprüfungen werden sein: Tofu-Klüeßessen, lauwarmes Oettinger-Bier trinken, Kroniche streicheln und Veganer küssen.

Zur Rolle des Traumschiff-Kapitän schlägt er Präsident Andy Grune vor und als seine Chef-Stewardess für Klüeßkultur wäre Gisela Lang die richtige.

Georg Hummel beendete die offizielle Versammlung mit der der Klüeßballade "Gestern öscht" auf die Melodie "Yesterday". So textete er: "Gestern öscht hot mei Fraa mir Ärflklüeß gekocht und dou hou ich drüber nachgedacht, wos wär mei Leim bluoß ohne Klüeß, denn a Klouß des is es Paradies."