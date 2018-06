In Lauenstein rollen weiter die Bagger

Desolate Scheune





Die Stadtsanierung in Lauenstein schreitet voran. Dies geschieht derzeit insbesondere durch den Abbruch von Leerständen. Bei der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend wurden Abrissarbeiten für zwei weitere Gebäude vergeben.Wie Bürgermeister Timo Ehrhardt SPD ) informierte, wurden die leerstehenden Gebäude Orlamünder Straße 22 und Hermann-Wilhelm-Straße 2 in Lauenstein von der Stadt erworben und sollen nun rückgebaut werden. Für den Abbruch wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt und als beschränkte Ausschreibung an sechs Firmen verschickt. Den Zuschlag erhielt als günstigster Bieter die Firma Reuther aus Wallenfels zum Angebotspreis von 53 274,15 Euro. Der Abbruch soll im zweiten Halbjahr 2018 erfolgen.In diesem Zusammenhang gab der Bürgermeister auch einen Beschluss der letzten nichtöffentlichen Sitzung bekannt. Demzufolge wurde der Rückbau mit anschließender Grundneuordnung des Anwesens Orlamünder Straße 3 bei der Förderoffensive Nordostbayern im Programmjahr 2018 berücksichtigt. "Die Scheune ist im desolatem Zustand; die Doppelhaushälfte nicht nutzbar", erklärte der Rathauschef. In Anbetracht des schlechten baulichen Zustandes der Scheune wurde bei der Regierung von Oberfranken vorzeitiger Maßnahmenbeginn für Grunderwerb und Abbruch beantragt und auch genehmigt. Die Maßnahme kann somit kurzfristig umgesetzt werden.Für die statische Abbruchbegleitung, Erstellung des Bauantrages und Ertüchtigung der freigestellten Kommunwände wird ein Planungsbüro benötigt. Hinsichtlich der Revitalisierung der Burgbräu-Brache wird nach Abschluss der Abriss-Maßnahmen eine Ergänzung der Freiflächenplanung erfolgen.Voran geht es auch in Sachen Jahns-Bräu-Brache in Ludwigsstadt . Ebenfalls in der letzten nichtöffentlichen Sitzung wurde die DSK GmbH aus Nürnberg mit der Projektsteuerung für die Revitalisierung der Brache auf die Dauer von zwei Jahren beauftragt. Die Projektsteuerung wird als Erweiterung des Stadtumbaumanagements seitens der Regierung von Oberfranken mit Städtebaufördermitteln bezuschusst. Die Kosten belaufen sich auf rund 50 000 Euro, der Eigenanteil der Stadt auf 20 000 Euro.Laut Geschäftsstellenleiter Frank Ziener habe der Bayerische Kommunale Prüfungsverband in der letzten überörtlichen Rechnungsprüfung auf Änderungsbedarf in der Beitrags- und Gebührensatzung für die öffentliche Entwässerungsanlage wie auch der Wasserabgabesatzung hingewiesen. Es handelt sich dabei vorrangig um redaktionelle Anpassungen hinsichtlich der Querverweise. Zudem wird der Entstehungszeitpunkt der Beitragspflicht bei Sondervereinbarungen an die aktuelle Rechtsprechung angepasst. "Der Beitrag entsteht nun erst bei tatsächlichem Anschluss und nicht bereits bei Abschluss der Sondervereinbarung", erläuterte Ziener. Die Satzungsänderung wird auch genutzt, um die zu ändernden Teile redaktionell weiter an die Mustersatzung des Bayerischen Innenministeriums anzupassen. Die Änderung wirkt sich nicht auf die Gebühren aus. Der Beschluss erfolgte einstimmig.Ebenfalls grünes Licht gab das Gremium für die Zur-Verfügung-Stellung von 1500 Euro für Werbemaßnahmen wie den Druck von Flyern im Vorfeld der am 15.September stattfindenden work@ludscht-Arbeitsplatzmesse. Die Idee dafür entstand, so der Bürgermeister, bei den Ludwigsstädter Unternehmerstammtischen. Geplant wird die Arbeitsplatzmesse von der Stadt Ludwigsstadt gemeinsam mit dem Citymanagement. Die 20 angemeldeten Aussteller bekommen dabei die Möglichkeit, die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten in Ludwigsstadt vorzustellen. Es geht hierbei umArbeitsplätze, Ausbildungsplätze, Ferienjobs, Praktika usw."Wir wollen gemeinsam den Arbeitsort Ludwigsstadt und die weiteren beteiligten benachbarten Betriebe noch bekannter machen und auf das vielfältige Angebot hinweisen", so Ehrhardt. Die Messe findet von 10 Uhr bis 14 Uhr in der Hermann-Söllner-Halle statt. Der TSV Ludwigsstadt übernimmt die Verpflegung.Vertagt wurde der Tagesordnungspunkt "Umrüstung der Beleuchtung städtischer Gebäude auf LED-Technik". Er wird ein Thema der am 12. Juli ab 20 Uhr stattfindenden Bauausschuss-Sitzung sein.Carlo Schwab (SPD) erkundigte sich nach dem Sachstand des vom Freistaat Bayern vorangebrachten Mobilfunk-Förderprogramms. Der Freistaat gebe, so Ehrhardt, die Finanzmittel. Den Kommunen obliegt die Standortsuche und gegebenenfalls auch der Erwerb entsprechender Grundstücke. Eine Abfrage bezüglich weißer Flecken im Gemeindegebiet habe es bereits vor wenigen Jahren gegeben. "Eckpunkte liegen uns vor; die genauen Förderlinien sind aber noch nicht bekannt",verdeutlichte Ziener. Ohne konkrete Informationen sei es schwer, Vorarbeit zu leisten. Man bleibe dran.Gerhard Rentsch ( CSU ) fragte wegen zweier kahler Linden in der Lindenstraße nach. Laut Ehrhardt werden die dürren Linden aus Sicherheitsgründen entfernt. Weiter prangerte Rentsch an, dass sich auf dem Spielplatz in Neuenbach noch ein marodes Spielgerät befinde, das von den Kindern genutzt werde. Dieses sollte, bevor etwas passiert, abgebrochen werden. Die vorhandenen Spielgeräte werden komplett abgebaut und der Spielplatz neu gebaut und gestaltet, antwortete der Bürgermeister. Die maroden Spielgeräte habe man bereits entfernt. Bei den verbliebenen sei kein akuter Handlungsbedarf gegeben. Die Anlieger sind in die Pläne involviert.David Martin (CSU) mahnte den über das Geländer wachsenden Bewuchs an der KC1 an. Die Stadt wird nachhaken. Hermann Feuerpfeil (FW) erkundigte sich nach den weiteren Plänen für das plattgemachte Springer-Anwesen. Das Grundstück gehört - laut Ehrhardt - der Stadt und wird neu geordnet. Martin Schmidt (CSU) lud zum "Rock in der Schleife" in Lauenstein am 28. Juli ab 15 Uhr mit verschiedenen örtlichen Musikgruppen ein, während Stefan Heyder (CSU) auf das Jedermannschießen im Schützenhaus Ludwigsstadt vom 16. bis 19. Juli verwies. Ihm schwebt dabei die Bildung von drei Stadtrats-Mannschaften vor,um "gemeinsam ins Schwarze zu treffen".