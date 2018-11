In Kronach zu sehende Tattoos: Die traurigen Geschichten dahinter berühren zutiefst

Eine Kinderzeichnung, ein Schmetterling, ein Engelsflügel oder ein gebrochenes Herz: Fernsehjournalistin Katrin Hartig und die Fotografin Stefanie Oeft-Geffarth sammelten zwei Jahre lang Geschichten über das Phänomen der Tätowierung als Form der Trauer um Angehörige oder Freunde. Ihre Ergebnisse haben sie in einem Buch sowie in einer tief berührenden Wanderausstellung festgehalten, die am Montag in der Kronacher Synagoge eröffnet wurde. Rund 20 Tafeln erzählen mit Fotos und Texten die Geschichte von Menschen, die mit einem Trauer-Tattoo die Erinnerung an jene wachhalten wollen, die der Tod ihnen genommen hat. Gleichzeitig ist dieses sichtbare Zeichen auf der Haut für sie auch eine Form der Trauerbewältigung.

"Bilder haben eine enorme Ausstrahlungskraft und sagen oft mehr als Worte", war sich Hospizvereinsvorsitzender Peter Witton bei seiner Begrüßung der überaus zahlreichen Besucher sicher. Viele Symbole wie Tränen erschlössen sich leicht. Andere seien eine ganz persönliche, nicht für jeden ersichtliche Liebeserklärung und Brücke zum Verstorbenen. Die Ausstellung zeige eine Möglichkeit auf, individuell eine besondere Form der persönlichen Trauer zu finden, die sehr hilfreich sein könne. Es würde ihn freuen, wenn die Ausstellung dazu führt, dass eine anfängliche Skepsis, ein "Wie kann man nur?", von einer freundlichen Akzeptanz und von Verständnis abgelöst würde.

Katrin Hartig leitet seit Jahren eine Selbsthilfegruppe für verwaiste Eltern und trauernde Geschwister. Dabei ist ihr ein Phänomen aufgefallen: Menschen lassen sich in der Trauer tätowieren - sogar solche, die vorher Tattoos verweigerten oder ihnen sogar verachtend gegenüberstanden. Dieser Beobachtung spürte sie mit ihrer Projektpartnerin Stefanie Oeft-Geffarth nach.

Es begann mit einer Ausschreibung über Social Media und mit Hunderten Zuschriften von Menschen im Alter zwischen 16 und 70 Jahren, aus denen nach einer inhaltlichen Sortierung eine optische Auswahl getroffen wurde. Die Autorinnen näherten sich dem Thema auf drei Ebenen: Über Gespräche mit tätowierten Trauernden, über eine fotodokumentarische Annäherung und über eine wissenschaftliche Verortung des Phänomens. In den folgenden zwei Jahren fanden Fotoshootings und Interviews quer durch Deutschland statt.

Beweggründe für Trauertattoos

Torsten Schönsee, Inhaber eines Bestattungsinstituts, meinte: "Jeder muss seinen eigenen Weg finden. In der Trauer gibt es kein richtig oder falsch." Dass die Ausstellung überhaupt an dem Tag eröffnet werden konnte, war Jochen Gärtner zu verdanken: Der Mitarbeiter des Bestattungshauses hatte, nachdem die Ausstellung durch einen Fehler bei der Auslieferung versehentlich in Dortmund gelandet war, diese dort am Samstag abgeholt.

Die sehr respektvoll gestalteten Wandtafeln zeigen in ästhetischen, keineswegs voyeuristischen Bildern und kurzen Texten die Beweggründe der Menschen für deren Trauertattoos auf. Und ob man nun Tattoos mag oder nicht - die traurigen Geschichten dahinter berühren zutiefst: Trauernde Eltern, die sich ein Portrait, eine Kinderzeichnung oder einen Handabdruck ihres verstorbenes Kindes stechen ließen, oder ein Mann, der sich eine bis zur Zahl 13 zurücklaufende Sanduhr als Motiv aussuchte, weil seine Tochter in diesem Alter gestorben war.

