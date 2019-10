In Kronach gedrehter Film - Darum verschiebt sich der Kinostart von "Resistance"

Diabolisch starrt Angelina Jolie dem kurz stehenbleibenden Passanten direkt in die Augen. Als dunkle Fee "Maleficent" wirbt die Schauspielerin auf dem Filmplakat für den zweiten Teil des gleichnamigen Steifens. Sie ist allerdings nicht das einzige prominente Gesicht, das an der Kronacher Filmburg Besucher in den Kinosaal locken soll. Das gleiche Ziel verfolgen auch Joaquin Phoenix, Elyas M'Barek oder Karoline Herfurth. Einer jedoch fehlt. Jesse Eisenberg.

Knapp ein Jahr ist es her, dass der US-Amerikaner die Rolle des Pantomimen Marcel Marceau übernahm - und Kronach zwei Wochen lang in eine Art Ausnahmezustand versetzte. Immerhin wurde ein großer Teil der Hollywood-Produktion "Resistance" in der Kreisstadt gedreht (wir berichteten).

Premiere auf Filmfestival

Etwa 20 Minuten sollen von der Festung und der Oberen Stadt im fertigen Werk auftauchen. Ehe die Kronacher ihre Stadt auf der großen Leinwand erleben dürfen, werden allerdings noch so einige andere Plakate in den Schaukästen der Filmburg ausgetauscht werden müssen. Dabei war die Premiere eigentlich für den heutigen Donnerstag vorgesehen. Doch daraus wird nichts.

Laut des Verbands der Filmverleiher kommt der Streifen nun nämlich erst am 12. November 2020 in die deutschen Lichtspielhäuser. Mehr als ein Jahr nach dem zunächst angekündigten Starttermin. Verschoben wird dieser nach FT-Informationen, weil die zuständige Verleihfirma Warner Bros. den Film bei verschiedenen Festivals einreichen möchte. Ende Oktober ist die große Festival-Saison jedoch schon so gut wie beendet. Erst nachdem er bei einer Veranstaltung wie der Berlinale oder den internationalen Filmfestspielen von Venedig seine Premiere gefeiert hat, soll "Resistance" daher in die deutschen Kinos kommen.

Diesem Tag fiebert Alexander Süß bereits entgegen. Der Museologe, der bei der Stadt das Sachgebiet Museum und Stadtarchiv leitetet, begleitete die Dreharbeiten vergangenen Oktober hautnah - und hat schon einige Ideen, wie Kronach die Veröffentlichung des Films mit eigenen Aktionen begleiten kann. "Es wird auf jeden Fall an den Drehorten im Stadtgebiet sowie auf der Festung eine Führung geben", kündigt er an. "Außerdem habe ich vom Produktionsdesign verschiedene Requisiten gerettet, die benutzt worden sind, um den Melchior-Otto-Platz umzugestalten." Etwa Teile von Ladenausstattungen oder Schilder.

Diese plant er in einer Art Sonderausstellung zu zeigen. Wo genau, ist noch offen. Interessant finde er unter anderem die Stadt-Apotheke oder den Porzellanladen Lindner - die beide im Film als Kulisse auftauchen werden. "Das ist jedoch alles noch etwas unausgegoren, weil es bisher kein klares Startdatum gab", erzählt der 44-jährige Museologe. "Aber wir können da relativ flexibel agieren, weil das kein großer Aufwand wird." Bis dahin soll die Anzahl an möglichen Ausstellungsstücken weiter anwachsen. Noch immer versuche er, Kostüme zu bekommen, die bei den Aufnahmen in Kronach verwendet wurden. "Am besten wäre natürlich eins, das Jesse Eisenberg getragen hat."

"Bedeutendes Erlebnis"

Als Michael "Bully" Herbig seinen unter anderem in Nordhalben gedrehten Thriller "Ballon" in die Kinos brachte, spendierte er dem Ort eine Sondervorstellung in der Nordwaldhalle. Seinen Hauptdarsteller Friedrich Mücke schickte er zur Freude der rund 1000 Zuschauer gleich mit vorbei. Auch in Kronach soll es eine ähnliche Veranstaltung geben. "In meiner persönlichen Fieberfantasie könnte ich mir vorstellen, dass man es hinbekommt, dass einer der Darsteller während seiner Promo-Tour auch hier vorbeikommt", sagt Süß. "Aber das ist wohl völlig illusorisch. Die werden in Deutschland wahrscheinlich höchstens ein oder zwei Städte ansteuern."

Eisenberg sprach zuletzt während des Münchener Filmfests über die Dreharbeiten. "Für mich als jüdischen Amerikaner war es ein bedeutendes Erlebnis, hier einen Film über den Zweiten Weltkrieg zu machen", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Nur wird es noch über ein Jahr dauern, ehe er in den Kinos zu sehen ist.