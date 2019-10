In Kronach bogen sich die Tische

Das Drei-Länder-Treffen lockte am Tag der Deutschen Einheit viele Besucher in die Kronacher Innenstadt. Der verkaufsoffene Feiertag machte mit vielen Angeboten der Geschäfte Lust auf Shopping. Auch der Italienische Genussmarkt und die Oldtimershow fanden großen Anklang.

Im Laufe des Nachmittags strömten immer mehr Besucher in Shoppinglaune in die Innenstadt und nutzten die Möglichkeit, ohne Zeitdruck in und vor den Geschäften zu stöbern und natürlich auch zu kaufen. Auch Petrus hatte ein Einsehen und schloss - nach den regenreichen Vortagen - die Himmelsschleusen, so dass Kronach während des Drei-Länder-Treffens von Schauern verschont blieb.

Einmal mehr lockten die Geschäfte Shopping-Fans mit Rabatt-Aktionen und Preisnachlässen. Diese erfreuten sich aber nicht "nur" an der Vielfalt der Einkaufsstadt Kronach, sondern auch am Rahmenprogramm. Wem die Beine ob des langen Bummels müde wurden, konnte sich auf den Sitzgelegenheiten auf dem Marienplatz niederlassen und sich mit den unterschiedlichsten kulinarischen Leckereien stärken.

Seinem Namen alle Ehre machte dabei einmal mehr der Italienische Genussmarkt, ebenfalls auf dem Marienplatz. Unter dem Motto "Die Kunst des italienischen Geschmacks" präsentierten die Händler dieses Mal an noch mehr Ständen ein noch reichhaltigeres Angebot aus "Bella Italia" - unter anderem köstliche Käse- und Wurstspezialitäten, wertvolles Olivenöl, vollmundige Weine, leckeres Brot und süße Versuchungen wie beispielsweise Nougat oder Baiser. Natürlich gab es auch die obligatorischen Kroniche Broutwöscht und weitere Köstlichkeiten - wie beispielsweise Fisch in den unterschiedlichsten Variationen.

Für die Kinder war ein Karussell aufgebaut. Für strahlende Augen bei den Erwachsenen sorgten die in der Rosenau präsentierten auf Hochglanz polierten Traumautos des Oldtimerclubs Kronach, darunter echte Raritäten! Zudem verkauften die Clubmitglieder leckeren, selbst gebackenen Kuchen, der begeisterten Zuspruch fand.

Die Mühen der Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Kronach, der Kronacher Fach- und Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister hatten sich erneut mehr als gelohnt.

Erfreulicherweise steht die nächste Aktion der AG schon unmittelbar bevor. Am morgigen Samstag geht das beliebte allmonatliche Weißwurst-Frühstück auf dem Marienplatz in seine für heuer letzte Runde. Noch einmal vor der Winterpause können dabei ab 10.30 Uhr Weißwurst, Brez'n, Bier und mehr genossen werden. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich das Frühstück um eine Woche auf den 12. Oktober.