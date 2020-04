Der Trend geht beim Einkaufen auch in Kulmbach mehr und mehr in Richtung Kartenzahlung. Woran man das sieht? Selbst in Metzgereien, die bis dato fast ausschließlich Bargeld kassiert haben, werden inzwischen Kartenlesegeräte angeschafft. So bei der Metzgerei Ohnemüller in Weiher. Bisher hätten s...