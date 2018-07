Im Landratsamt schweben die Dreizeiler

Es war die 55. Literaturwerkstatt und Ingo Cesaro freute sich, dass sein "einmaliges Projekt" wieder so viele junge Menschen inspiriert habe. Beteiligt waren die Schüler der Berufsfachschule für Krankenpflege, die "in aller Gelassenheit und ohne Druck" ihre Gedichte verfassten.



"Jetzt hängen sie, an Leinen geklammert und schweben über den Köpfen in der Galerie des Kronacher Landratsamtes", freute sich Ingo Cesaro. Aber es sind nicht einfach nur Gedichte, sondern Haikus.



Ein Haiku besteht immer aus drei Zeilen und insgesamt 17 Silben. In diesen Silben haben die jungen Künstler unter anderem ausgedrückt, welche Emotionen sie bewegen und wie sie ihren Berufsalltag bewältigen. Das konnte auch Schulleiter Mathias Lau bestätigen, der selbst sehr gerne Haikus verfasst, um damit beispielsweise Genesungswünsche auszudrücken.