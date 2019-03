Erste Kröten starten im Kreis Kronach ihre Wanderung

Aufgrund der milden Temperaturen machen sich Amphibien - wie etwa Kröten, Frösche und Molche - in diesem Jahr sehr früh auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Im Kreis Kronach laufen aktuell die Vorbereitungen für die Wanderung der kleinen Tiere. Damit diese nicht vielbefahrene Straßen überqueren müssen, werden an den Fahrbahnrändern Schutzzäune aufgebaut, die Amphibien dann in Eimern gesammelt und über die Straße getragen.

Entlang der Straße zwischen Gundelsdorf und Friesen hat der Aufbau des Schutzzauns schon begonnen. Im vergangenen Jahr wurden dort 2500 Tiere eingesammelt. Auch an anderen Standorten im Kreis Kronach werden in Kürze Schutzzäune aufgebaut.

Wo im Kreis Kronach besonders viele Amphibien erwartet werden, lesen Sie hier.