Hitze löst Brand im Kreis Kronach aus: Feuer auf Müllumladestation in Neuses

Der dichte Qualm ließ zunächst Schlimmeres vermuten: Auf der Müllumladestation an der Hohen Weide in Neuses (Landkreis Kronach) ist am Freitagvormittag (28.6.2019) ein Brand ausgebrochen. Laut der Kronacher Polizeiinspektion habe der gelagerte Müll in einem der Container aufgrund der hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung selbstständig Feuer gefangen.

Die Einsatzleute der Feuerwehr hätten das Feuer jedoch schnell in den Griff bekommen, so die Polizei. Dank der raschen Löschaktion sei auch kein Schaden an dem Container entstanden, eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

