Historisches Stadtspektakel: Vom Bleistempel zur Zeitung

Früher kamen die Texte des Fränkischen Tags nicht so leicht aufs Papier wie heute. Mühsam musste jeder einzelne Buchstabe in eine Drucktafel gesetzt werden. Bis da erstmal eine ganze Zeitungsseite fertig war, ist einige Zeit vergangen. Vor allem im heutigen digitalen Zeitalter ist dieses Verfahren kaum mehr vorstellbar.

Doch das ändert sich an diesem Wochenende, wenn in Kronach wieder das Historische Stadtspektakel stattfindet. Dort erwartet die Besucher eine historische Druckmaschine aus dem Museum des Fränkischen Tags in Bamberg. Hinter ihr steht Friedwald Schedel, ein langjähriger Redakteur des FT, der zeigt, wie zu Gutenbergs Zeiten gedruckt wurde. "Ich befinde mich im Moment in der passiven Phase der Altersteilzeit, die ich sehr gerne unterbreche, um den Besuchern einen Einblick zu geben, wie aufwendig und schwierig die Zeitungsherstellung im Bleisatz war", erzählt Schedel.

So funktioniert der Druck

Der ehemalige Redakteur hat 1977 eine "Zweitausbildung" zum Drucker absolviert - denn früher schaute er den Arbeitern in der Setzerei immer auf die Finger und hat auch selbst mitgeholfen. Er sei einer der wenigen, die diese Technik überhaupt noch mitbekommen haben und freue sich, sein Wissen an die Besucher des Kronacher Stadtspektakels weiterzugeben. Für den Druck muss eine Druckerpresse mit Buchstaben bestückt werden.

Die einzelnen Lettern bestehen aus einer Blei-Zinn-Antimon-Legierung und sind eine Art Negativ-Stempel. Er habe aufgrund seiner Erfahrung keine Probleme, die Bleilettern zu lesen, erzählt Schedel - obwohl diese in Spiegelschrift geschrieben sind. Über die besetzte Druckerpresse fährt dann eine mit Druckerschwärze gefüllte Rolle, damit die Buchstaben die Farbe annehmen. Danach wird mit einer Walze das Papier auf die Buchstaben gepresst.

Auf dem Stadtspektakel gibt es das Verfahren am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der 63-Jährige wird mit seiner Druckerpresse vor dem Finanzamt in der Amtsgerichtsstraße stehen. Eine Erinnerung an das Stadtspektakel erhalten die Besucher auch von ihm - ein Blatt aus speziellem Büttenpapier. "Außerdem habe ich die letzte Bleiseite dabei, die beim Fränkischen Tag erschienen ist", verrät Schedel.

Vielfältiges Festprogramm

Doch neben Gutenbergs Druckverfahren gibt es noch viel mehr zu sehen. Das Stadtspektakel hält ein abwechslungsreiches Festprogramm für die Besucher bereit. Es beginnt am Freitagabend um 19 Uhr mit dem traditionellen Festumzug zum Melchior-Otto-Platz und der anschließenden Schmäußbräu-Examinierung.

Am Samstag und Sonntag tauchen die Besucherinnen und Besucher des Festgeländes in das Leben der Vergangenheit ein. Angeboten wird das Schreiben mit Tusche und Feder, eine historische Waage, das Flechten von Nestelbändern und vieles mehr. Einblicke in vergangene Zeiten gewährt außerdem der an beiden Tagen stattfindende Handwerkermarkt. Die historischen Gruppen sorgen auch dieses Jahr für ausreichend Musik, Tanz, Theater und Gaukelei. Verbunden mit dem Stadtspektakel bietet die Kronacher Aktionsgemeinschaft zudem einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr an. Das komplette Festprogramm gibt es im Internet unter www.stadtspektakel-kronach.de.

Auszug aus dem Festprogramm

Programm Beim Stadtspektakel können unter anderem folgende Vorstellungen und Aufführungen besucht werden:

Die Pottu-Theatergruppe zeigt am Freitag und Samstag um 21 Uhr "Die Staawiesne Hex". Das Theaterstück beschäftigt sich mit dem Schicksal von Sybilla Schneid, die in Steinwiesen im Jahre 1612 der Hexerei beschuldigt wurde. Eine Historische Gerichtsverhandlung am Samstag um 18 Uhr über das angebliche Vergehen von Tourismusleiterin Kerstin Löw. Sie soll die "Kroniche Housnkuh" aus dem diesjährigen Festprogramm gestrichen haben.

Die Schüler der Maximilian-von-Welsch-Realschule bieten am Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr beschriftete Leinentaschen an und fertigen Kupferdrahtarbeiten.

Viertelmeisterspiele Am Sonntag um 14 Uhr müssen die Viertelmeister rund um die Themen Schmäußbier, Bratwürste und Klöße Geschick und Körperbeherrschung beweisen.