Das kastrierte Katerchen Sören wurde etwa im August 2019 geboren.Der Bengalkater wurde bereits Anfang Januar in Ebersdorf bei Ludwigsstadt gefunden. Seitdem hat sich kein Besitzer gemeldet, obwohl es sich um einen reinrassigen Bengalkater zu handeln scheint. Vielleicht wurde Sören ausgesetzt, weil er nur ein Auge hat?

Zu Beginn seines Aufenthalts war Sören sehr lange krank, so dass das Tierheim-Team ihn noch nicht in Internet und Zeitung vorstellen konnte. Die Tierheim-Katzenmami hat ihn mit nach Hause genommen und ihn liebevoll gesund gepflegt. Nun ist der kleine Mann bereit für ein neues Leben an der Seite einer Familie.

Was für Sören ganz wichtig ist: Er kann nicht als Einzelkatze leben! Selten haben wir Katzen erlebt, die derartig bezogen auf ihre Artgenossen sind. Sören sucht richtig den Kontakt zu anderen Samtpfoten, geht zu ihnen hin, schmiegt sich an, schmeichelt um sie herum, liegt im Körbchen an sie gekuschelt oder spielt mit ihnen. Ohne einen Katzenfreund an der Seite spürt man deutlich, dass ihm etwas fehlt und er sehr unglücklich ist. Er sucht dann immerzu und maunzt kläglich. Zu Menschen ist Sören ebenfalls super lieb. Er ist sehr zutraulich, geht auf jeden zu und möchte schmusen. Er ist gutmütig, erträgt selbst Tierarzt-Besuche geduldig und lässt sich gern hochheben, herumtragen und streicheln.