Helios-Frankenwaldklinik stellt klar: Weiterhin Geburten in Kronach möglich

Die Helios-Frankenwaldklinik hält an ihrer Geburtsstation fest. Trotz rückläufiger Zahlen in den vergangenen Jahren, tritt Pressesprecher Stefan Studtrucker Spekulationen deutlich entgegen, die Zukunft der Station sei gefährdet. "Die Geburtshilfe ist und bleibt ein bedeutendes Aushängeschild der Klinik, und es existieren keine Planungen, dies zu ändern."

Leserbrief: In der Klinik "gut aufgehoben"

Und das, obwohl die Geburtszahlen in Kronach sinken. Bis Mitte November haben in der Cranach-Stadt im Jahr 2018 376 Babys das Licht der Welt erblickt. Der Vorjahreswert von 459 wird wohl nicht mehr ganz erreicht. Und 2016 gab es noch 499 Neugeborene. Ein Trend, der im Gegensatz zu benachbarten Krankenhäusern liegt. Sowohl in Kulmbach als auch in Coburg stiegen die Geburtszahlen.

2017 schloss Frankenwaldklinik Gynäkologie und Kreißsaal

Welche Gründe in Kronach für fallende Werte sorgen, lesen Sie hier im infrankenPlus-Artikel