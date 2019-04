Haus "Auf der Schütt 1" in Kronach wird neu belebt

Gegenüber vom "Scharfen Eck" in der Oberen Stadt steht ein Gebäude in exponierter Lage. Ihre besten Zeiten hat die Immobilie lange hinter sich. Dementsprechend ist der Zustand. Doch der wird sich bald ändern, hat doch Mirco Iuliano das Gebäude "Auf der Schütt 1" gekauft - eine Bauchentscheidung, wie er sagt, nachdem er sich schon mit einigen anderen Immobilien in Kronach befasst hatte. Für das Haus in der Oberen Stadt hat er nun konkrete Pläne. Was er vorhat und wie die Stadtverwaltung darauf reagiert, lesen Sie hier.