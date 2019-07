Haßlacher Gerätehaus kann nun verputzt werden

Der Bau- und Umweltausschusssitzung am Montag im Rathaus waren Ortsbegehungen vorausgegangen. Das Gremium machte sich unter Leitung von Bürgermeister Rainer Detsch ein Bild von einer Straßenführung in Haig, die wegen der Enge für den Durchgangsverkehr gesperrt werden soll. Am Friedhof in Haig sollen der Eingang und die Einfahrt verbreitert und ein Gehweg neu gestaltet werden.

In Haßlach wurden auf dem Friedhof die neu angelegten Muster für Urnen-Wiesengräber vorgestellt und der Fortschritt am Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für zwei Feuerwehrfahrzeuge in Augenschein genommen. Für dieses Feuerwehrgerätehaus standen auch die Auftragsvergaben für Innen- und Außenputzarbeiten auf der Tagesordnung der anschließenden Sitzung im Rathaus.

Seit August 2018 wird in Haßlach an einem Gerätehaus für die Unterstellung zweier Feuerwehrfahrzeuge gearbeitet. Inzwischen sind der Rohbau, die Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten soweit abgeschlossen, dass nun die Putz- und Malerarbeiten ausgeführt werden können.

"Gott sei Dank sind Angebote eingegangen", sagte der Rathauschef mit Freude, denn bei der derzeitigen Auftragslage der Handwerksbetriebe sei das gar nicht mehr so selbstverständlich, machte er deutlich. Beide Gewerke, Innenputzarbeiten für rund 14 174 Euro und Außenputzarbeiten für 22 001 Euro, wurden an die Firma Wolf in Stockheim vergeben. Damit konnten die Gewerke an eine einheimische Firma vergeben werden, die das wirtschaftlich günstigste Angebot vorgelegt hatte. Die insgesamt 134 Quadratmeter große Fläche des Außenputzes erhält auf 121 Quadratmetern eine Holzfaserdämmung.

Planung von einer anderen Firma

Für etwas Ratlosigkeit beim Rathauschef sorgte ein Bauplan für eine Lagerhalle am Bauhof Stockheim. Dirk Raupach (SPD) wunderte sich darüber, dass die Planung von einer anderen Firma vorlag, als in der Gemeinderatssitzung am 6. Mai vom Gremium beschlossen worden war. Nach telefonischer Rückfrage beim Bautechniker erklärte der Bürgermeister, dass die Planungsfirma zwar einen anderen Namen trage, die Bauausführung der 30 Meter langen und zehn Meter breiten Lagerhalle werde aber durch die gleiche Firma vorgenommen, wie es in der Sitzung am 6. Mai beschlossen worden war.

"Noch Fragen offen"

Ganz zufrieden gab sich Raupach mit dieser Auskunft nicht. Es blieben noch Fragen offen, meinte er. Vor allem störte ihn auch die Preisabweichung gegenüber dem in der Sitzung vom 6. Mai beschlossenen Preisangebot. Gegen die Stimme von Dirk Raupach wurde das gemeindliche Einvernehmen vom Gremium erteilt. Raupach dazu: "Das ist ärgerlich. Der Bautechniker hätte zur Sitzung anwesend sein sollen, um offene Fragen abklären zu können."

Dem Antrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport in Burggrub wurde einstimmig das Einvernehmen erteilt. Ebenso wurden die Anträge auf Aufstockung der Garagen und Wohnraumerweiterung in Haßlach sowie einem Carport mit Freisitz an einem Wohngebäude in Wolfersdorf mit einem einstimmigen Beschluss befürwortend an das Landratsamt weitergeleitet.

Von einer "schönen und erfreulichen Bereicherung für die Gemeinde" sprach der Bürgermeister beim Antrag auf Errichtung einer Bratwurstbraterei mit Stehimbiss und WC in der Industriestraße der einstimmig befürwortet wurde.